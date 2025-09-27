Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт призвал МАГАТЭ обратить внимание на провокации Киева против ЗАЭС - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250927/ekspert-862885035.html
Эксперт призвал МАГАТЭ обратить внимание на провокации Киева против ЗАЭС
Эксперт призвал МАГАТЭ обратить внимание на провокации Киева против ЗАЭС - 27.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт призвал МАГАТЭ обратить внимание на провокации Киева против ЗАЭС
Непосредственной угрозы ядерной аварии на Запорожской АЭС сейчас нет - на станции штатно работают дизель-генераторы, снабжающие электроэнергией систему... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T16:15+0300
2025-09-27T16:15+0300
энергетика
киев
энергодар
украина
алексей лихачев
запорожская аэс
магатэ
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708924_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_898495d3eca2000cdb6dd5ab5e6c1918.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Непосредственной угрозы ядерной аварии на Запорожской АЭС сейчас нет - на станции штатно работают дизель-генераторы, снабжающие электроэнергией систему охлаждения реакторов, топлива для них хватает, но МАГАТЭ должно обратить внимание на провокации Киева в отношении ЗАЭС, подходящие к опасной черте и реально угрожающие и европейским странам, заявил РИА Новости эксперт в атомной энергетике, главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров. Британская Guardian со ссылкой на экспертов МАГАТЭ утверждает, что на Запорожской АЭС из-за потери внешнего энергоснабжения растет риск потери охлаждения реакторов и расплавления ядерного топлива в них, как на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. При этом издание не упомянуло, что риски для ЗАЭС растут в связи с атаками ВСУ на территорию станции и город Энергодар. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал в пятницу, что с точки зрения организационной безопасности ситуация на ЗАЭС под абсолютным контролем, с вечера вторника станция на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба самой станции в субботу подтвердила, что все системы, обеспечивающие ее жизнедеятельность, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме. "Действительно, атомная станция нуждается для обеспечения своей безопасности в получении электроэнергии извне в те периоды, когда она не работает на мощности. Самый простой и разумный способ - брать киловатт-часы из внешней сети. На тот случай, если сеть по каким-то причинам недоступна, как это сейчас из-за атак ВСУ происходит на Запорожской АЭС, предусмотрено штатное мероприятие - перевод электроснабжения станции на установленные на площадке резервные дизель-генераторы", - сказал Уваров. "Росатом" заблаговременно заботится о поддержании на площадке ЗАЭС должных запасов дизельного топлива и должного состояния самих дизель-генераторов, отметил эксперт. "Как мы видим, на Запорожской АЭС запуск дизель-генераторов прошел штатно, они надежно работают четвертые сутки подряд, запас топлива для них имеется. Таким образом, говорить о непосредственной угрозе ядерной аварии не стоит", - добавил Уваров. При этом эксперт отметил, что атаки ВСУ на ЗАЭС раз от раза "поднимают планку" и всё ближе подходят к по-настоящему опасной черте. "Не хотел бы гадать, что следующим придумают украинские военные. На мой взгляд, МАГАТЭ пора обратить внимание на украинские провокации, реально угрожающие не только новым регионам России и подконтрольным Киеву территориям Украины, но и европейским странам", - отметил Уваров. Как отмечал глава "Росатома" Лихачев 15 сентября на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, с каждым днем становится всё более очевидным, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
https://1prime.ru/20250924/zaes-862725038.html
киев
энергодар
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708924_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f8ec517e48f1c7a567f9fad9ba3c367b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, энергодар, украина, алексей лихачев, запорожская аэс, магатэ, всу
Энергетика, Киев, Энергодар, УКРАИНА, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ВСУ
16:15 27.09.2025
 
Эксперт призвал МАГАТЭ обратить внимание на провокации Киева против ЗАЭС

Уваров: МАГАТЭ должно обратить внимание на провокации Киева против ЗАЭС

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Непосредственной угрозы ядерной аварии на Запорожской АЭС сейчас нет - на станции штатно работают дизель-генераторы, снабжающие электроэнергией систему охлаждения реакторов, топлива для них хватает, но МАГАТЭ должно обратить внимание на провокации Киева в отношении ЗАЭС, подходящие к опасной черте и реально угрожающие и европейским странам, заявил РИА Новости эксперт в атомной энергетике, главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.
Британская Guardian со ссылкой на экспертов МАГАТЭ утверждает, что на Запорожской АЭС из-за потери внешнего энергоснабжения растет риск потери охлаждения реакторов и расплавления ядерного топлива в них, как на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. При этом издание не упомянуло, что риски для ЗАЭС растут в связи с атаками ВСУ на территорию станции и город Энергодар.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал в пятницу, что с точки зрения организационной безопасности ситуация на ЗАЭС под абсолютным контролем, с вечера вторника станция на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба самой станции в субботу подтвердила, что все системы, обеспечивающие ее жизнедеятельность, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.
"Действительно, атомная станция нуждается для обеспечения своей безопасности в получении электроэнергии извне в те периоды, когда она не работает на мощности. Самый простой и разумный способ - брать киловатт-часы из внешней сети. На тот случай, если сеть по каким-то причинам недоступна, как это сейчас из-за атак ВСУ происходит на Запорожской АЭС, предусмотрено штатное мероприятие - перевод электроснабжения станции на установленные на площадке резервные дизель-генераторы", - сказал Уваров.
"Росатом" заблаговременно заботится о поддержании на площадке ЗАЭС должных запасов дизельного топлива и должного состояния самих дизель-генераторов, отметил эксперт.
"Как мы видим, на Запорожской АЭС запуск дизель-генераторов прошел штатно, они надежно работают четвертые сутки подряд, запас топлива для них имеется. Таким образом, говорить о непосредственной угрозе ядерной аварии не стоит", - добавил Уваров.
При этом эксперт отметил, что атаки ВСУ на ЗАЭС раз от раза "поднимают планку" и всё ближе подходят к по-настоящему опасной черте.
"Не хотел бы гадать, что следующим придумают украинские военные. На мой взгляд, МАГАТЭ пора обратить внимание на украинские провокации, реально угрожающие не только новым регионам России и подконтрольным Киеву территориям Украины, но и европейским странам", - отметил Уваров.
Как отмечал глава "Росатома" Лихачев 15 сентября на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, с каждым днем становится всё более очевидным, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
На ЗАЭС определили место повреждения линии, питающей станцию
24 сентября, 17:14
 
ЭнергетикаКиевЭнергодарУКРАИНААлексей ЛихачевЗапорожская АЭСМАГАТЭВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала