Экспозиция Музея уссурийской тайги будет готова к Новому году
Экспозиция Музея уссурийской тайги будет готова к Новому году - 27.09.2025, ПРАЙМ
Экспозиция Музея уссурийской тайги будет готова к Новому году
Экспозиция Музея уссурийской тайги в приморском Уссурийске, в открытии которого принимал участие президент РФ Владимир Путин, будет готова к Новому году,... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T07:31+0300
2025-09-27T07:48+0300
россия
экономика
общество
рф
дальний восток
константин чуйченко
владимир путин
УССУРИЙСК, 27 сен – ПРАЙМ. Экспозиция Музея уссурийской тайги в приморском Уссурийске, в открытии которого принимал участие президент РФ Владимир Путин, будет готова к Новому году, сообщил журналистам министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко при посещении музея. Музей уссурийской тайги — это просветительский проект центра "Амурский тигр" и Русского географического общества. Во время юбилейного десятого Восточного экономического форума Владимир Путин принял участие в его открытии. Площадь интерактивной экспозиции - 535 квадратных метров. В музее задействованы новые технологии, в частности, создан зал с интерактивным аттракционом "Полет над тайгой". Весь доход, который будет приносить музей, будет направлен на реализацию природоохранных, научных и просветительских проектов. "Мы непосредственно занимались созданием этой экспозиции, созданием этой инфраструктуры, строительства. То, что мы сегодня увидели, это уже, скажем так, почти окончательная версия той экспозиционной картинки, которая будет уже, наверное, готова к Новому году. Мне лично понравилось", - сказал Чуйченко. По его словам, эта экспозиция дает яркое и четкое представление о том, насколько величественна и красива природа Дальнего Востока, которую надо охранять и сохранять. "Конечно, мы бы хотели в каждом регионе ареала обитания амурского тигра создать что-то подобное, может быть, не в таком объеме, поменьше. Конечно, надо заниматься, но поверьте, это не очень простая история", - сказал Чуйченко. Он отметил, что на создание этого музея ушло пять лет.
07:31 27.09.2025 (обновлено: 07:48 27.09.2025)
 
Экспозиция Музея уссурийской тайги будет готова к Новому году

Чуйченко: экспозиция Музея уссурийской тайги будет готова к Новому году

УССУРИЙСК, 27 сен – ПРАЙМ. Экспозиция Музея уссурийской тайги в приморском Уссурийске, в открытии которого принимал участие президент РФ Владимир Путин, будет готова к Новому году, сообщил журналистам министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко при посещении музея.
Музей уссурийской тайги — это просветительский проект центра "Амурский тигр" и Русского географического общества. Во время юбилейного десятого Восточного экономического форума Владимир Путин принял участие в его открытии. Площадь интерактивной экспозиции - 535 квадратных метров. В музее задействованы новые технологии, в частности, создан зал с интерактивным аттракционом "Полет над тайгой". Весь доход, который будет приносить музей, будет направлен на реализацию природоохранных, научных и просветительских проектов.
"Мы непосредственно занимались созданием этой экспозиции, созданием этой инфраструктуры, строительства. То, что мы сегодня увидели, это уже, скажем так, почти окончательная версия той экспозиционной картинки, которая будет уже, наверное, готова к Новому году. Мне лично понравилось", - сказал Чуйченко.
По его словам, эта экспозиция дает яркое и четкое представление о том, насколько величественна и красива природа Дальнего Востока, которую надо охранять и сохранять.
"Конечно, мы бы хотели в каждом регионе ареала обитания амурского тигра создать что-то подобное, может быть, не в таком объеме, поменьше. Конечно, надо заниматься, но поверьте, это не очень простая история", - сказал Чуйченко.
Он отметил, что на создание этого музея ушло пять лет.
 
