Эрдоган обвинил "баронов войны" в эскалации конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о действиях "баронов войны", которые, по его словам, способствуют эскалации конфликта на Украине. | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T16:08+0300

2025-09-27T16:08+0300

2025-09-27T16:08+0300

политика

мировая экономика

общество

украина

турция

великобритания

реджеп тайип эрдоган

сергей лавров

нато

мид рф

АНКАРА, 27 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о действиях "баронов войны", которые, по его словам, способствуют эскалации конфликта на Украине. "В то время как бароны войны подливали бензин в огонь противостояния между Россией и Украиной, мы искали пути для достижения справедливого мира. Сейчас мы предпринимаем аналогичные усилия в Газе", - сказал турецкий лидер, выступая на дипломатическом форуме Bosphorus. Вместе с тем Эрдоган не уточнил, какие именно страны или силы имел в виду. Латвийское министерство обороны 4 июля объявило, что Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд государств, закупающий беспилотники для Украины. МО уточнило, что теперь в коалицию входят 20 стран: помимо уже названных, это Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

