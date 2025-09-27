https://1prime.ru/20250927/es-862884590.html

"Делается все". Во Франции раскрыли, что готовит Европа против России

"Делается все". Во Франции раскрыли, что готовит Европа против России - 27.09.2025, ПРАЙМ

"Делается все". Во Франции раскрыли, что готовит Европа против России

Европа предпринимает все возможные шаги для обострения конфликта с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X

МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Европа предпринимает все возможные шаги для обострения конфликта с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X, комментируя слова западных лидеров о предполагаемой связи Москвы с инцидентами с дронами."Делается все, чтобы спровоцировать масштабную многостороннюю бойню на европейском континенте. Военная пропаганда? Возможно, но проблема в том, что Киев, ЕС и НАТО уже показали, что они вполне способны на подобные провокации под ложным флагом!" — считает он.Филиппо также призвал власти Франции "полностью выйти из этой войны" и не отправлять Украине "ни одного евро, ни одной единицы оружия, ни одного солдата".На прошлой неделе несколько аэропортов в Дании были вынуждены временно прекратить свою работу из-за сообщений о дронах, якобы замеченных в окрестностях. В понедельник был закрыт аэропорт в Копенгагене. Как сообщило РИА Новости, полиция столицы Дании зафиксировала три дрона около аэропорта, но пока нельзя точно сказать, откуда они появились. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент с дронами "самым серьезным нападением" на инфраструктуру их страны.Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что инцидент в небе над Копенгагеном можно расценивать как попытку спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Он подчеркнул, что обвинения СМИ в адрес Москвы не имеют под собой основания, так как Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта в Европе, которая может привести к непредсказуемым последствиям.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова о якобы причастности Москвы к инциденту с дронами в аэропорту Копенгагена, заявил, что бездоказательные обвинения в адрес России приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.

