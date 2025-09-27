Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фальков рассказал о роли искусственного интеллекта в разработке лекарств - 27.09.2025, ПРАЙМ
Фальков рассказал о роли искусственного интеллекта в разработке лекарств
Фальков рассказал о роли искусственного интеллекта в разработке лекарств - 27.09.2025, ПРАЙМ
Фальков рассказал о роли искусственного интеллекта в разработке лекарств
Технологии искусственного интеллекта должны проявить себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. | 27.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта должны проявить себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Искусственный интеллект способен повысить эффективность достижения исследовательского результата значимого… Я упоминал нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Ну, этот список можно продолжить. Все мы эти с вами болезни знаем, и это одно из первых направлений, где этот новый инструмент должен себя проявить в полный рост", - сказал Фальков в ходе федерального просветительского марафона Знание.Первые Общества "Знание". Он добавил, что в соответствующем направлении Россия сегодня имеет значимые результаты. Международной марафон "Знание.Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
технологии, здоровье, общество , рф, минобрнауки
Технологии, Здоровье, Общество , РФ, Минобрнауки
12:51 27.09.2025
 
Фальков рассказал о роли искусственного интеллекта в разработке лекарств

Фальков: ИИ должен проявить себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней

© РИА Новости . Виталий БелоусовМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта должны проявить себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Искусственный интеллект способен повысить эффективность достижения исследовательского результата значимого… Я упоминал нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Ну, этот список можно продолжить. Все мы эти с вами болезни знаем, и это одно из первых направлений, где этот новый инструмент должен себя проявить в полный рост", - сказал Фальков в ходе федерального просветительского марафона Знание.Первые Общества "Знание".
Он добавил, что в соответствующем направлении Россия сегодня имеет значимые результаты.
Международной марафон "Знание.Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Искусственный интеллект
Эксперт оценил российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году
23 сентября, 13:47
 
ТехнологииЗдоровьеОбществоРФМинобрнауки
 
 
Заголовок открываемого материала