Фальков рассказал о роли искусственного интеллекта в разработке лекарств
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта должны проявить себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Искусственный интеллект способен повысить эффективность достижения исследовательского результата значимого… Я упоминал нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Ну, этот список можно продолжить. Все мы эти с вами болезни знаем, и это одно из первых направлений, где этот новый инструмент должен себя проявить в полный рост", - сказал Фальков в ходе федерального просветительского марафона Знание.Первые Общества "Знание". Он добавил, что в соответствующем направлении Россия сегодня имеет значимые результаты. Международной марафон "Знание.Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
