Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Умерла Людмила Гаврилова - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250927/gavrilova-862876105.html
Умерла Людмила Гаврилова
Умерла Людмила Гаврилова - 27.09.2025, ПРАЙМ
Умерла Людмила Гаврилова
Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Людмила Гаврилова умерла в возрасте 73 лет, сообщил её сын Таир Газиев. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T11:59+0300
2025-09-27T11:59+0300
общество
бизнес
балашиха
калуга
facebook
meta
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_15bc5600d3ac58cd35feefd39a6095fc.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Людмила Гаврилова умерла в возрасте 73 лет, сообщил её сын Таир Газиев. "С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой", - написал он на своей странице в Facebook*. Для зрителей она останется актрисой, подарившей незабываемые роли и образы, для коллег — примером преданности сцене и профессии, для учеников - магическим источником мастерства и вдохновения, добавил он. Причина смерти не уточняется. Прощание с актрисой состоится 29 сентября в подмосковной Балашихе. Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. После окончания Театрального училища имени Б. Щукина служила в труппе Московского академического театра Сатиры до 2011 года, затем преподавала актерское мастерство в том же Щукинском училище. Гаврилова снималась в таких фильмах, как "Северная рапсодия", "Тимур и его команда", "Мимино", а также сериалах "Глухарь", "Широка река", "Земский доктор" и других.* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
балашиха
калуга
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:0:2677:2008_1920x0_80_0_0_c46b9e58c6befea2ae31bcbc4aa04566.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, балашиха, калуга, facebook, meta
Общество , Бизнес, Балашиха, Калуга, Facebook, Meta
11:59 27.09.2025
 
Умерла Людмила Гаврилова

Умерла актриса Людмила Гаврилова

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Свеча. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Людмила Гаврилова умерла в возрасте 73 лет, сообщил её сын Таир Газиев.
"С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой", - написал он на своей странице в Facebook*.
Для зрителей она останется актрисой, подарившей незабываемые роли и образы, для коллег — примером преданности сцене и профессии, для учеников - магическим источником мастерства и вдохновения, добавил он.
Причина смерти не уточняется. Прощание с актрисой состоится 29 сентября в подмосковной Балашихе.
Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. После окончания Театрального училища имени Б. Щукина служила в труппе Московского академического театра Сатиры до 2011 года, затем преподавала актерское мастерство в том же Щукинском училище. Гаврилова снималась в таких фильмах, как "Северная рапсодия", "Тимур и его команда", "Мимино", а также сериалах "Глухарь", "Широка река", "Земский доктор" и других.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
 
ОбществоБизнесБалашихаКалугаFacebookMeta
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала