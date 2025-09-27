https://1prime.ru/20250927/gavrilova-862876105.html

Умерла Людмила Гаврилова

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Людмила Гаврилова умерла в возрасте 73 лет, сообщил её сын Таир Газиев. "С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой", - написал он на своей странице в Facebook*. Для зрителей она останется актрисой, подарившей незабываемые роли и образы, для коллег — примером преданности сцене и профессии, для учеников - магическим источником мастерства и вдохновения, добавил он. Причина смерти не уточняется. Прощание с актрисой состоится 29 сентября в подмосковной Балашихе. Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. После окончания Театрального училища имени Б. Щукина служила в труппе Московского академического театра Сатиры до 2011 года, затем преподавала актерское мастерство в том же Щукинском училище. Гаврилова снималась в таких фильмах, как "Северная рапсодия", "Тимур и его команда", "Мимино", а также сериалах "Глухарь", "Широка река", "Земский доктор" и других.* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

