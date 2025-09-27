https://1prime.ru/20250927/gosduma-862863054.html

в Госдуме предложили возмещать плату россиянам за связь при сбоях интернета

в Госдуме предложили возмещать плату россиянам за связь при сбоях интернета - 27.09.2025, ПРАЙМ

в Госдуме предложили возмещать плату россиянам за связь при сбоях интернета

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением рассмотреть... | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T02:00+0300

2025-09-27T02:00+0300

2025-09-27T03:11+0300

технологии

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862863054.jpg?1758931865

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением рассмотреть инициативу о введении автоматического возмещения платы россиянам за мобильную связь при массовых отключениях интернета или голосовой связи, вводимых по соображениям безопасности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "С учетом приоритетов государственной политики в области защиты прав потребителей и развития цифровой экономики представляется необходимым создать механизм автоматического возмещения стоимости услуг мобильной связи в периоды массовых ограничений без необходимости подачи индивидуальных обращений от граждан", - сказано в письме. Возмещение, согласно инициативе, должно производиться в беззаявительном порядке на основании сетевых журналов оператора и данных уполномоченных регуляторных органов. Кроме того, предлагается установить единые критерии учета недоступности услуги для целей компенсации, включая длительность события и порог качества, при котором ограничение приравнивается к фактической недоступности. А для обеспечения прозрачности и единообразия также предлагается обязать операторов публиковать агрегированную статистику по событиям недоступности и автоматически информировать абонентов об объемах начисленной компенсации через личный кабинет и SMS-сообщения. "Сейчас граждане оплачивают связь в полном объёме, даже когда услуги недоступны. Мы же предлагаем установить механизм беззаявительной компенсации. Средства должны возвращаться автоматически за счёт продления срока действиятарифов, зачисления денег или уменьшения следующего платежа", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что в зависимости от тарифного плана порядок компенсации может быть разным, и, например, для клиентов с предоплатной системой расчетов она должна предоставляться в виде продления срока действия подключенных пакетов услуг с одновременным зачислением денежной суммы на лицевой счёт. "Абонентам с постоплатной системой расчетов потери нужно компенсировать пропорциональным уменьшением размера ежемесячной платы в рамках ближайшего расчетного периода. Гражданам с безлимитным пакетом услуг должна выплачиваться денежная компенсация, чтобы они могли воспользоваться этой суммой для оплаты связи в следующем месяце", - добавил лидер партии. В беседе с РИА Новости Лантратова сообщила, что критерии отключения должны быть чёткими: если связь пропала больше чем на час или качество упало ниже допустимого - значит, это повод для компенсации. Причем, как уточнила депутат, неважно, из-за аварии или по решению властей - человек всё равно остался без услуг. "Такой механизм нужно закрепить в правилах оказания услуг связи. А чтобы операторы не теряли деньги, особенно при госрешениях, предлагаем создать компенсационный фонд под контролем Минцифры", - подытожила она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, россия