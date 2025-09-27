https://1prime.ru/20250927/gosduma-862865058.html
В Госдуме предложили сохранить льготную ставку по семейной ипотеке
В Госдуме предложили сохранить льготную ставку по семейной ипотеке - 27.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили сохранить льготную ставку по семейной ипотеке
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Минфин России с предложением сохранить льготную ставку по семейной ипотеке на уровне... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T04:22+0300
2025-09-27T04:22+0300
2025-09-27T04:22+0300
недвижимость
бизнес
россия
антон силуанов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862865058.jpg?1758936125
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Минфин России с предложением сохранить льготную ставку по семейной ипотеке на уровне 6% для семей с одним ребенком, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что ведомство в настоящее время рассматривает механизм изменения ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Так, предлагается установить ставку по семейной ипотеки для семей с одним ребенком на уровне 12%, для семей с двумя детьми - 6%, для семей с тремя и более детьми - 2-4%.
"Убедительно просим рассмотреть вопрос снижения ставок по семейной ипотеке для семей с двумя, тремя (и более) детьми при сохранении размера ставки для семей с одним ребенком", - сказано в обращении на имя министра финансов Антона Силуанова.
Парламентарий отметила, что на сегодняшний день ставка по семейной ипотеке составляет 6% для всех семей.
"Комитет Госдумы по защите семьи полностью поддерживает идею снижения процентной ставки (вплоть до ее обнуления) для многодетных семей, но не может поддержать предложение о столь значимом (двукратном) увеличении действующей ставки для семей с одним ребенком", - сказано в обращении.
Кроме того, по мнению Останиной, необходимо решить вопрос о запрете увеличения ставки для тех семей, которые уже воспользовались семейной ипотекой по текущей ставке и выплачивают жилищный кредит.
"Убеждены, что ставка по семейной ипотеке должна быть значительно ниже уровня рыночной ставки и являться стимулом к рождению ребенка. Предлагаемая ставка (12%) не может рассматриваться в качестве стимулирующей меры и приведет исключительно к снижению доступности жилья для семей в силу увеличения взносов по кредиту. При этом никакие демографические успехи в данном случае невозможны", - заключила она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, россия, антон силуанов, госдума
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Антон Силуанов, Госдума
В Госдуме предложили сохранить льготную ставку по семейной ипотеке
В Госдуме предложили сохранить льготную ставку по семейной ипотеке на уровне 6%
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Минфин России с предложением сохранить льготную ставку по семейной ипотеке на уровне 6% для семей с одним ребенком, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что ведомство в настоящее время рассматривает механизм изменения ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Так, предлагается установить ставку по семейной ипотеки для семей с одним ребенком на уровне 12%, для семей с двумя детьми - 6%, для семей с тремя и более детьми - 2-4%.
"Убедительно просим рассмотреть вопрос снижения ставок по семейной ипотеке для семей с двумя, тремя (и более) детьми при сохранении размера ставки для семей с одним ребенком", - сказано в обращении на имя министра финансов Антона Силуанова.
Парламентарий отметила, что на сегодняшний день ставка по семейной ипотеке составляет 6% для всех семей.
"Комитет Госдумы по защите семьи полностью поддерживает идею снижения процентной ставки (вплоть до ее обнуления) для многодетных семей, но не может поддержать предложение о столь значимом (двукратном) увеличении действующей ставки для семей с одним ребенком", - сказано в обращении.
Кроме того, по мнению Останиной, необходимо решить вопрос о запрете увеличения ставки для тех семей, которые уже воспользовались семейной ипотекой по текущей ставке и выплачивают жилищный кредит.
"Убеждены, что ставка по семейной ипотеке должна быть значительно ниже уровня рыночной ставки и являться стимулом к рождению ребенка. Предлагаемая ставка (12%) не может рассматриваться в качестве стимулирующей меры и приведет исключительно к снижению доступности жилья для семей в силу увеличения взносов по кредиту. При этом никакие демографические успехи в данном случае невозможны", - заключила она.