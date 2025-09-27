Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Григоренко призвал к сотрудничеству с Китаем в сфере электронной коммерции - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250927/grigorenko-862873135.html
Григоренко призвал к сотрудничеству с Китаем в сфере электронной коммерции
Григоренко призвал к сотрудничеству с Китаем в сфере электронной коммерции - 27.09.2025, ПРАЙМ
Григоренко призвал к сотрудничеству с Китаем в сфере электронной коммерции
России важно скоординировать усилия с китайскими партнерами в сфере электронной коммерции для практической реализации закона о платформенной экономике и... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T10:16+0300
2025-09-27T10:16+0300
экономика
россия
технологии
рф
китай
дмитрий григоренко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/54/830825401_0:0:1549:872_1920x0_80_0_0_de4432d63fdd1b02770e10061a03fa1d.jpg
ХАНЧЖОУ (Китай), 27 сен - ПРАЙМ. России важно скоординировать усилия с китайскими партнерами в сфере электронной коммерции для практической реализации закона о платформенной экономике и гарантии защиты интересов россиян на онлайн-площадках, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках IV Всемирной выставки цифровой торговли. На площадке выставки он провел рабочую встречу с представителями цифровых платформ России и Китая для обмена опытом между двумя странами. "В ближайший год у нас вступает в силу закон о регулировании платформенной экономики, в том числе новые правила для зарубежных платформ. Нам важно скоординировать усилия с китайскими партнерами для практической реализации этих норм и гарантии защиты интересов граждан на цифровых платформах", – отметил Григоренко. Согласно закону, иностранные платформы также должны соответствовать новым правилам. Для этого предусмотрена обязанность зарубежных партнеров создавать на территории России филиалы или представительства. "Закон направлен на развитие цифровых платформ, а значит, на расширение возможностей потребителей в части удобного и быстрого выбора товаров и услуг из огромного ассортимента в одном месте и получения доставки на дом или в ПВЗ в пешей доступности от дома. Более того, часть положений закона уже исполняется крупными платформами - и они уже стали добросовестными рыночными практиками", - рассказал РИА Новости директор по взаимодействию с органами государственной власти РВБ (объединенная компания Wildberries &amp; Russ) Евгений Этин. Вице-премьер напомнил, что в числе ключевых нововведений закона - обязательная идентификация продавцов через государственные информационные системы, а также запрет на распространение определенных категорий товаров, например, БАДов и лекарств, без свидетельства о госрегистрации. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.
https://1prime.ru/20250926/reshetnikov-862812628.html
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/54/830825401_0:0:1549:1162_1920x0_80_0_0_cd854c2c2a0986eac2cec791a469e1b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, рф, китай, дмитрий григоренко, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Технологии, РФ, КИТАЙ, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин
10:16 27.09.2025
 
Григоренко призвал к сотрудничеству с Китаем в сфере электронной коммерции

Григоренко: России важно скоординировать усилия с Китаем по платформенной экономике

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАНЧЖОУ (Китай), 27 сен - ПРАЙМ. России важно скоординировать усилия с китайскими партнерами в сфере электронной коммерции для практической реализации закона о платформенной экономике и гарантии защиты интересов россиян на онлайн-площадках, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках IV Всемирной выставки цифровой торговли.
На площадке выставки он провел рабочую встречу с представителями цифровых платформ России и Китая для обмена опытом между двумя странами.
"В ближайший год у нас вступает в силу закон о регулировании платформенной экономики, в том числе новые правила для зарубежных платформ. Нам важно скоординировать усилия с китайскими партнерами для практической реализации этих норм и гарантии защиты интересов граждан на цифровых платформах", – отметил Григоренко.
Согласно закону, иностранные платформы также должны соответствовать новым правилам. Для этого предусмотрена обязанность зарубежных партнеров создавать на территории России филиалы или представительства.
"Закон направлен на развитие цифровых платформ, а значит, на расширение возможностей потребителей в части удобного и быстрого выбора товаров и услуг из огромного ассортимента в одном месте и получения доставки на дом или в ПВЗ в пешей доступности от дома. Более того, часть положений закона уже исполняется крупными платформами - и они уже стали добросовестными рыночными практиками", - рассказал РИА Новости директор по взаимодействию с органами государственной власти РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) Евгений Этин.
Вице-премьер напомнил, что в числе ключевых нововведений закона - обязательная идентификация продавцов через государственные информационные системы, а также запрет на распространение определенных категорий товаров, например, БАДов и лекарств, без свидетельства о госрегистрации.
В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.
Министр экономического развития РФ М. Решетников - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Решетников назвал сроки вступления в силу закона о платформенной экономике
Вчера, 12:02
 
ЭкономикаРОССИЯТехнологииРФКИТАЙДмитрий ГригоренкоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала