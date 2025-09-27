https://1prime.ru/20250927/iter-862881290.html

Во Всемирной ядерной ассоциации оценили проект ИТЭР

2025-09-27T14:31+0300

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Работа над проектом международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР продвигается успешно, демонстрируя "очень хороший пример" глобального сотрудничества, заявила РИА Новости генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации доктор Сама Бильбао-и-Леон. "Очевидно, что термоядерный синтез развивается очень быстро. Я думаю, что наконец-то мы смогли перейти от всех этих исследований и разработок, которыми мы занимались десятилетиями, к внедрению их в инженерные решения. Поэтому я думаю, что проект ИТЭР – это очень хороший пример, опять же, глобального сотрудничества в проекте, который очень успешно развивается", – заявила Бильбао-и-Леон в кулуарах форума "Мировая атомная неделя" в Москве. ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) – проект создания первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Это самый масштабный международный научно-технический проект в истории современности. Как неоднократно отмечалось ранее, несмотря на санкции Запада, Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Ученые и предприятия госкорпорации "Росатом" принимают самое непосредственное участие в этой работе. Российским специалистам поручено производство 25 уникальных систем будущей термоядерной установки, в этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах РФ. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.

