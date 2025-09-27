https://1prime.ru/20250927/kosachev-862874537.html
В Совфеде обсудят целесообразность участия России в БДИПЧ ОБСЕ
В Совфеде обсудят целесообразность участия России в БДИПЧ ОБСЕ
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российские парламентарии обсудят целесообразность участия в БДИПЧ ОБСЕ и примут решение, которое не позволит втягивать страну в этот позор, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить с парламентом и МИД целесообразность участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). "А предложение президента В.В.Путина обсудить целесообразность российского участия в деятельности БДИПЧ ОБСЕ мы в парламенте обязательно обсудим. И, не сомневаюсь, примем решение, которое более не позволит втягивать нас в этот позор", - написал он в своем Telegram-канале.
