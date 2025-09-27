Лавров и глава МИД Бразилии подписали план политических консультаций
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра перед началом встречи на полях СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра перед началом встречи на полях СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций МИД двух стран на 2026-2029 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Главы внешнеполитических ведомств подписали документ перед переговорами на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.
Позднее МИД РФ сообщил, что стороны обсудили актуальные вопросы углубления российско-бразильского стратегического партнерства и реализацию графика двусторонних контактов на различных уровнях. "По международной повестке дня министры затронули пути укрепления взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, в БРИКС, где Бразилия председательствует в текущем году, а также в "Группе двадцати", - отмечается в сообщении.