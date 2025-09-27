https://1prime.ru/20250927/lavrov--862869452.html

Лавров и глава МИД Бразилии подписали план политических консультаций

Лавров и глава МИД Бразилии подписали план политических консультаций - 27.09.2025, ПРАЙМ

Лавров и глава МИД Бразилии подписали план политических консультаций

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций МИД двух стран на 2026-2029 годы,... | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T08:48+0300

2025-09-27T08:48+0300

2025-09-27T08:48+0300

политика

россия

мировая экономика

бразилия

оон

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860946438_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_7fe2d2da91f651c3b37c64f30ad5d061.jpg

ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций МИД двух стран на 2026-2029 годы, передает корреспондент РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств подписали документ перед переговорами на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Встреча продолжилась в закрытом для прессы формате. Позднее МИД РФ сообщил, что стороны обсудили актуальные вопросы углубления российско-бразильского стратегического партнерства и реализацию графика двусторонних контактов на различных уровнях. "По международной повестке дня министры затронули пути укрепления взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, в БРИКС, где Бразилия председательствует в текущем году, а также в "Группе двадцати", - отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20250926/lavrov-862855929.html

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, бразилия, оон, мид рф