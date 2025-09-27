Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров и глава МИД Бразилии подписали план политических консультаций - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250927/lavrov--862869452.html
Лавров и глава МИД Бразилии подписали план политических консультаций
Лавров и глава МИД Бразилии подписали план политических консультаций - 27.09.2025, ПРАЙМ
Лавров и глава МИД Бразилии подписали план политических консультаций
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций МИД двух стран на 2026-2029 годы,... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T08:48+0300
2025-09-27T08:48+0300
политика
россия
мировая экономика
бразилия
оон
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860946438_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_7fe2d2da91f651c3b37c64f30ad5d061.jpg
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций МИД двух стран на 2026-2029 годы, передает корреспондент РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств подписали документ перед переговорами на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Встреча продолжилась в закрытом для прессы формате. Позднее МИД РФ сообщил, что стороны обсудили актуальные вопросы углубления российско-бразильского стратегического партнерства и реализацию графика двусторонних контактов на различных уровнях. "По международной повестке дня министры затронули пути укрепления взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, в БРИКС, где Бразилия председательствует в текущем году, а также в "Группе двадцати", - отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20250926/lavrov-862855929.html
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860946438_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_19a11bfc63e7c64b29b22375b9069f3a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, бразилия, оон, мид рф
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, ООН, МИД РФ
08:48 27.09.2025
 
Лавров и глава МИД Бразилии подписали план политических консультаций

Лавров и глава МИД Бразилии Виейра подписали план политических консультаций

© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра перед началом встречи на полях СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра перед началом встречи на полях СМИД Группы двадцати в Рио-де-Жанейро - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра перед началом встречи на полях СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций МИД двух стран на 2026-2029 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Главы внешнеполитических ведомств подписали документ перед переговорами на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.
Позднее МИД РФ сообщил, что стороны обсудили актуальные вопросы углубления российско-бразильского стратегического партнерства и реализацию графика двусторонних контактов на различных уровнях. "По международной повестке дня министры затронули пути укрепления взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, в БРИКС, где Бразилия председательствует в текущем году, а также в "Группе двадцати", - отмечается в сообщении.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Лавров провел встречу с премьером Сент-Винсента и Гренадин
Вчера, 21:55
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаБРАЗИЛИЯООНМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала