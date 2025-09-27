https://1prime.ru/20250927/lavrov-862890959.html
Лавров заявил о попытках "похоронить" решение ООН по Палестине
Лавров заявил о попытках "похоронить" решение ООН по Палестине - 27.09.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил о попытках "похоронить" решение ООН по Палестине
Сегодня мир сталкивается с попытками "похоронить" решение ООН о создании палестинского государства путем осуществления своего рода государственного переворота,... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T19:34+0300
2025-09-27T19:34+0300
2025-09-27T19:34+0300
палестина
газа
сергей лавров
оон
мид рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862890636_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_55051210f8af12c511737d3dd5183f7f.jpg
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Сегодня мир сталкивается с попытками "похоронить" решение ООН о создании палестинского государства путем осуществления своего рода государственного переворота, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Фактически мы имеем дело с попыткой своего рода государственного переворота с целью похоронить решения ООН о создании палестинского государства", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН. Он добавил, что на днях ряд западных правительств объявили о признании государства Палестина, но принятие подобного решения они анонсировали еще несколько месяцев назад. "Возникает вопрос: почему ждали так долго? Видимо, надеялись, что скоро и признавать будет нечего. Ситуация требует срочных действий по недопущению такого сценария, в пользу чего твердо высказались участники Международной конференции высокого уровня по вопросу о Палестине", - сказал Лавров. Он напомнил, что Россия осудила нападение палестинского движения ХАМАС на мирных израильтян 7 октября 2023 года. "Однако жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания. Нет никакого оправдания коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, где под бомбардировками и от голода гибнут палестинские дети, разрушаются больницы и школы, сотни тысяч людей лишаются крова. Нет оправдания планам по аннексии Западного берега реки Иордан", - заключил он.
https://1prime.ru/20250927/palestina-862872254.html
палестина
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862890636_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0468ecd6321bc5e3fc3854cd4453dcfb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, газа, сергей лавров, оон, мид рф, в мире
ПАЛЕСТИНА, Газа, Сергей Лавров, ООН, МИД РФ, В мире
Лавров заявил о попытках "похоронить" решение ООН по Палестине
Лавров: мир сталкивается с попытками похоронить решение ООН по Палестине