2025-09-27T19:34+0300
2025-09-27T19:34+0300
палестина
газа
сергей лавров
оон
мид рф
в мире
палестина, газа, сергей лавров, оон, мид рф, в мире
ПАЛЕСТИНА, Газа, Сергей Лавров, ООН, МИД РФ, В мире
19:34 27.09.2025
 
Лавров заявил о попытках "похоронить" решение ООН по Палестине

Лавров: мир сталкивается с попытками похоронить решение ООН по Палестине

© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Сегодня мир сталкивается с попытками "похоронить" решение ООН о создании палестинского государства путем осуществления своего рода государственного переворота, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Фактически мы имеем дело с попыткой своего рода государственного переворота с целью похоронить решения ООН о создании палестинского государства", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН.
Он добавил, что на днях ряд западных правительств объявили о признании государства Палестина, но принятие подобного решения они анонсировали еще несколько месяцев назад.
"Возникает вопрос: почему ждали так долго? Видимо, надеялись, что скоро и признавать будет нечего. Ситуация требует срочных действий по недопущению такого сценария, в пользу чего твердо высказались участники Международной конференции высокого уровня по вопросу о Палестине", - сказал Лавров.
Он напомнил, что Россия осудила нападение палестинского движения ХАМАС на мирных израильтян 7 октября 2023 года.
"Однако жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания. Нет никакого оправдания коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, где под бомбардировками и от голода гибнут палестинские дети, разрушаются больницы и школы, сотни тысяч людей лишаются крова. Нет оправдания планам по аннексии Западного берега реки Иордан", - заключил он.
Флаг Палестины - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Двенадцать стран создали коалицию по финансовой устойчивости Палестины
ПАЛЕСТИНАГазаСергей ЛавровООНМИД РФВ мире
 
 
