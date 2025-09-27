https://1prime.ru/20250927/lavrov-862892216.html

Лавров высказался о возможном отказе Турции от российского топлива

Лавров высказался о возможном отказе Турции от российского топлива

ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что та уважает себя и свой народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя то, может ли страна отказаться от импорта газа и нефти из России по запросу из США. "Я не хочу гадать, но хочу подтвердить то, что всегда говорю в отношении Турции и любого другого нашего партнёра: мы уважаем позицию Турецкой Республики и мы нисколько не сомневаемся, что Турецкая Республика уважает себя и свой народ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры главы Белого дома с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в четверг в Вашингтоне. Как сообщил в пятницу РИА Новости турецкий дипломатический источник, изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений.

