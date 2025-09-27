https://1prime.ru/20250927/lavrov-862892216.html
Лавров высказался о возможном отказе Турции от российского топлива
Лавров высказался о возможном отказе Турции от российского топлива - 27.09.2025, ПРАЙМ
Лавров высказался о возможном отказе Турции от российского топлива
Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что та уважает себя и свой народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя то, может ли страна... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T20:47+0300
2025-09-27T20:47+0300
2025-09-27T20:47+0300
россия
мировая экономика
турция
сша
вашингтон
дональд трамп
сергей лавров
реджеп тайип эрдоган
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862890636_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_55051210f8af12c511737d3dd5183f7f.jpg
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что та уважает себя и свой народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя то, может ли страна отказаться от импорта газа и нефти из России по запросу из США. "Я не хочу гадать, но хочу подтвердить то, что всегда говорю в отношении Турции и любого другого нашего партнёра: мы уважаем позицию Турецкой Республики и мы нисколько не сомневаемся, что Турецкая Республика уважает себя и свой народ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры главы Белого дома с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в четверг в Вашингтоне. Как сообщил в пятницу РИА Новости турецкий дипломатический источник, изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений.
https://1prime.ru/20250927/erdogan-862884415.html
турция
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862890636_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0468ecd6321bc5e3fc3854cd4453dcfb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, турция, сша, вашингтон, дональд трамп, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган, МИД РФ
Лавров высказался о возможном отказе Турции от российского топлива
Лавров: Россия не сомневается, что Турция уважает себя и свой народ