Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров высказался о возвращении санкций ООН против Ирана - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250927/lavrov-862892587.html
Лавров высказался о возвращении санкций ООН против Ирана
Лавров высказался о возвращении санкций ООН против Ирана - 27.09.2025, ПРАЙМ
Лавров высказался о возвращении санкций ООН против Ирана
Россия считает возвращение санкций ООН против Ирана юридически ничтожным, незаконным и не подлежащим исполнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T21:11+0300
2025-09-27T21:32+0300
россия
мировая экономика
иран
сергей лавров
оон
мид рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Россия считает возвращение санкций ООН против Ирана юридически ничтожным, незаконным и не подлежащим исполнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Решение, которое было инсценировано… вчера, является юридически ничтожным, незаконным и не подлежащим исполнению", - сказал Лавров журналистам по итогам недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.
https://1prime.ru/20250927/lavrov-862892216.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3f2e231021cd72d12244a6b08331fd39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, иран, сергей лавров, оон, мид рф, в мире
РОССИЯ, Мировая экономика, ИРАН, Сергей Лавров, ООН, МИД РФ, В мире
21:11 27.09.2025 (обновлено: 21:32 27.09.2025)
 
Лавров высказался о возвращении санкций ООН против Ирана

Лавров назвал возвращение санкций ООН против Ирана юридически ничтожным

© МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Россия считает возвращение санкций ООН против Ирана юридически ничтожным, незаконным и не подлежащим исполнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Решение, которое было инсценировано… вчера, является юридически ничтожным, незаконным и не подлежащим исполнению", - сказал Лавров журналистам по итогам недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Лавров высказался о возможном отказе Турции от российского топлива
20:47
 
РОССИЯМировая экономикаИРАНСергей ЛавровООНМИД РФВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала