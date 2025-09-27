https://1prime.ru/20250927/lavrov-862892587.html

Лавров высказался о возвращении санкций ООН против Ирана

Россия считает возвращение санкций ООН против Ирана юридически ничтожным, незаконным и не подлежащим исполнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 27.09.2025, ПРАЙМ

ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Россия считает возвращение санкций ООН против Ирана юридически ничтожным, незаконным и не подлежащим исполнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Решение, которое было инсценировано… вчера, является юридически ничтожным, незаконным и не подлежащим исполнению", - сказал Лавров журналистам по итогам недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.

