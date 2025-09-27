https://1prime.ru/20250927/lavrov-862895499.html
Лавров отчитал журналиста за просьбу перейти на английский
Лавров отчитал журналиста за просьбу перейти на английский - 27.09.2025, ПРАЙМ
Лавров отчитал журналиста за просьбу перейти на английский
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после своего участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отказался отвечать... | 27.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после своего участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отказался отвечать по-английски на вопрос репортера телеканала SkyNews, напоминав о статусе русского языка как официального в организации. "Мы находимся в здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский, и поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать", — подчеркнул Лавров.Журналист Sky News задал министру вопрос о высказывании президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал Россию как "бумажного тигра". Лавров ответил, что в публичной дипломатии используются различные инструменты и методы. Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что считает российскую кампанию на Украине "бесцельной" и назвал Россию "бумажным тигром". Позднее он отметил, что больше не будет использовать такое выражение.
Лавров отчитал журналиста за просьбу перейти на английский
