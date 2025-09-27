Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров отчитал журналиста за просьбу перейти на английский - 27.09.2025
Лавров отчитал журналиста за просьбу перейти на английский
Лавров отчитал журналиста за просьбу перейти на английский - 27.09.2025, ПРАЙМ
Лавров отчитал журналиста за просьбу перейти на английский
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после своего участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отказался отвечать... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T23:34+0300
2025-09-27T23:34+0300
россия
сша
украина
сергей лавров
дональд трамп
sky news
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после своего участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отказался отвечать по-английски на вопрос репортера телеканала SkyNews, напоминав о статусе русского языка как официального в организации. "Мы находимся в здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский, и поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать", — подчеркнул Лавров.Журналист Sky News задал министру вопрос о высказывании президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал Россию как "бумажного тигра". Лавров ответил, что в публичной дипломатии используются различные инструменты и методы. Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что считает российскую кампанию на Украине "бесцельной" и назвал Россию "бумажным тигром". Позднее он отметил, что больше не будет использовать такое выражение.
сша
украина
россия, сша, украина, сергей лавров, дональд трамп, sky news, оон
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Sky News, ООН
23:34 27.09.2025
 
Лавров отчитал журналиста за просьбу перейти на английский

Лавров отклонил просьбу журналиста Sky News, попросившему его перейти на английский в ООН

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Глава МИД России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после своего участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отказался отвечать по-английски на вопрос репортера телеканала SkyNews, напоминав о статусе русского языка как официального в организации.
"Мы находимся в здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский, и поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать", — подчеркнул Лавров.
Захарова отреагировала на инцидент перед выступлением Лаврова в ООН
Вчера, 21:35
Захарова отреагировала на инцидент перед выступлением Лаврова в ООН
Вчера, 21:35
Журналист Sky News задал министру вопрос о высказывании президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал Россию как "бумажного тигра". Лавров ответил, что в публичной дипломатии используются различные инструменты и методы.
Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что считает российскую кампанию на Украине "бесцельной" и назвал Россию "бумажным тигром". Позднее он отметил, что больше не будет использовать такое выражение.
Лавров рассказал о реакции США на предложение по ДСНВ
Вчера, 21:24
Лавров рассказал о реакции США на предложение по ДСНВ
Вчера, 21:24
 
РОССИЯСШАУКРАИНАСергей ЛавровДональд ТрампSky NewsООН
 
 
