СМИ узнали, почему ЕС не включил российский никель в санкционный список

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Евросоюз не включил российский никель в 19-й пакет санкций из-за его использования в европейской оборонной промышленности, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на финских депутатов Европарламента. "В списке мер Еврокомиссии по-прежнему отсутствует российский никель, несмотря на то что политики как в ЕС, так и в Финляндии уже давно требуют ужесточения санкций против РФ. По словам опрошенных Yle финских депутатов Европарламента, причина в потребностях оборонной промышленности как в ЕС, так и в Финляндии", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, никель является важнейшим сырьем для оборонной промышленности, в том числе для производства компонентов и нержавеющей стали. Его также используют в аккумуляторах электромобилей и ветрогенераторах. "Конечно, российский никель важен и для автомобильной, и для сталелитейной промышленности, но я бы сказала, что оборонная промышленность – это, безусловно, главный фактор", - приводит Yle слова заместителя члена комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Катри Кулмуни. По ее словам, ни одна страна Евросоюза, а также Еврокомиссия не ставят под сомнение потребность в российском никеле, а отказ от него станет "выстрелом в ногу". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

