https://1prime.ru/20250927/le-862883427.html
СМИ узнали, почему ЕС не включил российский никель в санкционный список
СМИ узнали, почему ЕС не включил российский никель в санкционный список - 27.09.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, почему ЕС не включил российский никель в санкционный список
Евросоюз не включил российский никель в 19-й пакет санкций из-за его использования в европейской оборонной промышленности, сообщает телерадиовещатель Yle со... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T15:39+0300
2025-09-27T15:39+0300
2025-09-27T15:39+0300
вооружения
мировая экономика
рф
запад
финляндия
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Евросоюз не включил российский никель в 19-й пакет санкций из-за его использования в европейской оборонной промышленности, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на финских депутатов Европарламента. "В списке мер Еврокомиссии по-прежнему отсутствует российский никель, несмотря на то что политики как в ЕС, так и в Финляндии уже давно требуют ужесточения санкций против РФ. По словам опрошенных Yle финских депутатов Европарламента, причина в потребностях оборонной промышленности как в ЕС, так и в Финляндии", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, никель является важнейшим сырьем для оборонной промышленности, в том числе для производства компонентов и нержавеющей стали. Его также используют в аккумуляторах электромобилей и ветрогенераторах. "Конечно, российский никель важен и для автомобильной, и для сталелитейной промышленности, но я бы сказала, что оборонная промышленность – это, безусловно, главный фактор", - приводит Yle слова заместителя члена комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Катри Кулмуни. По ее словам, ни одна страна Евросоюза, а также Еврокомиссия не ставят под сомнение потребность в российском никеле, а отказ от него станет "выстрелом в ногу". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250926/sanktsii--862833543.html
рф
запад
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, рф, запад, финляндия, владимир путин, ес
Вооружения, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, ФИНЛЯНДИЯ, Владимир Путин, ЕС
СМИ узнали, почему ЕС не включил российский никель в санкционный список
Yle: российский никель не включили в список санкций из-за его использования в ВПК ЕС
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Евросоюз не включил российский никель в 19-й пакет санкций из-за его использования в европейской оборонной промышленности, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на финских депутатов Европарламента.
"В списке мер Еврокомиссии по-прежнему отсутствует российский никель, несмотря на то что политики как в ЕС,
так и в Финляндии
уже давно требуют ужесточения санкций против РФ
. По словам опрошенных Yle финских депутатов Европарламента, причина в потребностях оборонной промышленности как в ЕС, так и в Финляндии", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, никель является важнейшим сырьем для оборонной промышленности, в том числе для производства компонентов и нержавеющей стали. Его также используют в аккумуляторах электромобилей и ветрогенераторах.
"Конечно, российский никель важен и для автомобильной, и для сталелитейной промышленности, но я бы сказала, что оборонная промышленность – это, безусловно, главный фактор", - приводит Yle слова заместителя члена комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Катри Кулмуни.
По ее словам, ни одна страна Евросоюза, а также Еврокомиссия не ставят под сомнение потребность в российском никеле, а отказ от него станет "выстрелом в ногу".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад
начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании