https://1prime.ru/20250927/likhachev--862885256.html

Лихачев и Саткалиев обсудили строительство АЭС в Казахстане

Лихачев и Саткалиев обсудили строительство АЭС в Казахстане - 27.09.2025, ПРАЙМ

Лихачев и Саткалиев обсудили строительство АЭС в Казахстане

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв встретился в Москве с председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадамом... | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T16:23+0300

2025-09-27T16:23+0300

2025-09-27T16:23+0300

энергетика

россия

москва

казахстан

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв встретился в Москве с председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадамом Саткалиевым, обсуждался ход проекта АЭС большой мощности, которая будет строиться в Казахстане по российскому проекту, сообщил "Росатом". "Собеседники подробно "сверили часы" по текущим и перспективным темам, связанным со строительством первой АЭС большой мощности в Казахстане, включая формирование договорно-правовой базы проекта", - говорится в сообщении. Встреча прошла в рамках "Мировой атомной недели", проходящей в эти дни в Москве и приуроченной к 80-летию отечественной атомной промышленности.

https://1prime.ru/20250927/ekspert-862885035.html

москва

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, казахстан, алексей лихачев, росатом