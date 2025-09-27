Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев и Саткалиев обсудили строительство АЭС в Казахстане - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250927/likhachev--862885256.html
Лихачев и Саткалиев обсудили строительство АЭС в Казахстане
Лихачев и Саткалиев обсудили строительство АЭС в Казахстане - 27.09.2025, ПРАЙМ
Лихачев и Саткалиев обсудили строительство АЭС в Казахстане
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв встретился в Москве с председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадамом... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T16:23+0300
2025-09-27T16:23+0300
энергетика
россия
москва
казахстан
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв встретился в Москве с председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадамом Саткалиевым, обсуждался ход проекта АЭС большой мощности, которая будет строиться в Казахстане по российскому проекту, сообщил "Росатом". "Собеседники подробно "сверили часы" по текущим и перспективным темам, связанным со строительством первой АЭС большой мощности в Казахстане, включая формирование договорно-правовой базы проекта", - говорится в сообщении. Встреча прошла в рамках "Мировой атомной недели", проходящей в эти дни в Москве и приуроченной к 80-летию отечественной атомной промышленности.
https://1prime.ru/20250927/ekspert-862885035.html
москва
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_207:0:3620:2560_1920x0_80_0_0_084eb045570b904d039fe1aa1ebcaf49.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, казахстан, алексей лихачев, росатом
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, КАЗАХСТАН, Алексей Лихачев, Росатом
16:23 27.09.2025
 
Лихачев и Саткалиев обсудили строительство АЭС в Казахстане

Лихачев обсудил с Саткалиевым строительство АЭС большой мощности в Казахстане

© РИА Новости . Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв встретился в Москве с председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадамом Саткалиевым, обсуждался ход проекта АЭС большой мощности, которая будет строиться в Казахстане по российскому проекту, сообщил "Росатом".
"Собеседники подробно "сверили часы" по текущим и перспективным темам, связанным со строительством первой АЭС большой мощности в Казахстане, включая формирование договорно-правовой базы проекта", - говорится в сообщении.
Встреча прошла в рамках "Мировой атомной недели", проходящей в эти дни в Москве и приуроченной к 80-летию отечественной атомной промышленности.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Эксперт призвал МАГАТЭ обратить внимание на провокации Киева против ЗАЭС
16:15
 
ЭнергетикаРОССИЯМОСКВАКАЗАХСТАНАлексей ЛихачевРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала