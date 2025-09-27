https://1prime.ru/20250927/likhachev-862877327.html

СБУ объявила в розыск Лихачева

СБУ объявила в розыск Лихачева - 27.09.2025, ПРАЙМ

СБУ объявила в розыск Лихачева

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу "Росатома" Алексея Лихачева, следует из базы данных ведомства. | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T12:16+0300

2025-09-27T12:16+0300

2025-09-27T12:16+0300

политика

общество

лнр

москва

украина

алексей лихачев

мария захарова

сбу

росатом

обсе

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862877167_0:122:3071:1849_1920x0_80_0_0_4b2a71fd887fa6d37444c078becdecde.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу "Росатома" Алексея Лихачева, следует из базы данных ведомства. Данные Лихачева содержатся в базе разыскиваемых СБУ лиц. По данным СБУ, Лихачев "исчез" 7 июня 2025 года в Москве. На Украине его обвиняют в "нарушении законов и обычаев ведения войны" и других преступлениях. В марте 2022 года Лихачева внесли в украинскую базу "Миротворец". Украинский сайт "Миротворец" обнародует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://1prime.ru/20250926/rosatom-862817253.html

лнр

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , лнр, москва, украина, алексей лихачев, мария захарова, сбу, росатом, обсе