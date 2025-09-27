Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СБУ объявила в розыск Лихачева
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу "Росатома" Алексея Лихачева, следует из базы данных ведомства.
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу "Росатома" Алексея Лихачева, следует из базы данных ведомства. Данные Лихачева содержатся в базе разыскиваемых СБУ лиц. По данным СБУ, Лихачев "исчез" 7 июня 2025 года в Москве. На Украине его обвиняют в "нарушении законов и обычаев ведения войны" и других преступлениях. В марте 2022 года Лихачева внесли в украинскую базу "Миротворец". Украинский сайт "Миротворец" обнародует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
12:16 27.09.2025
 
СБУ объявила в розыск Лихачева

Главу «Росатома» Лихачева объявили в розыск на Украине

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу "Росатома" Алексея Лихачева, следует из базы данных ведомства.
Данные Лихачева содержатся в базе разыскиваемых СБУ лиц. По данным СБУ, Лихачев "исчез" 7 июня 2025 года в Москве. На Украине его обвиняют в "нарушении законов и обычаев ведения войны" и других преступлениях.
В марте 2022 года Лихачева внесли в украинскую базу "Миротворец".
Украинский сайт "Миротворец" обнародует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
