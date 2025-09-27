https://1prime.ru/20250927/lukash-862868961.html

Россия рассчитывает на консенсус по Украине в декларации G20, заявила Лукаш

ООН, 27 сен - ПРАЙМ, Сергей Попов. РФ надеется, что отражение украинского конфликта в декларации G20 в ЮАР будет сбалансированным, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Характер, в котором отражен этот конфликт в последней декларации "группы 20", весьма сбалансированный. Мы надеемся, что в этом году удастся выйти на консенсусное решение, которое будет устраивать все страны, включая Россию", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.

2025

