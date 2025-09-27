Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия рассчитывает на консенсус по Украине в декларации G20, заявила Лукаш - 27.09.2025
Политика
Россия рассчитывает на консенсус по Украине в декларации G20, заявила Лукаш
ООН, 27 сен - ПРАЙМ, Сергей Попов. РФ надеется, что отражение украинского конфликта в декларации G20 в ЮАР будет сбалансированным, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Характер, в котором отражен этот конфликт в последней декларации "группы 20", весьма сбалансированный. Мы надеемся, что в этом году удастся выйти на консенсусное решение, которое будет устраивать все страны, включая Россию", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
россия, мировая экономика, рф, юар, оон
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЮАР, ООН
08:43 27.09.2025
 
Россия рассчитывает на консенсус по Украине в декларации G20, заявила Лукаш

Лукаш: Россия надеется на сбалансированное отражение конфликта на Украине в декларации G20

Российский шерпа в "Группе-20", заместитель начальника Экспертного управления Президента РФ Светлана Лукаш
Российский шерпа в Группе-20, заместитель начальника Экспертного управления Президента РФ Светлана Лукаш - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
ООН, 27 сен - ПРАЙМ, Сергей Попов. РФ надеется, что отражение украинского конфликта в декларации G20 в ЮАР будет сбалансированным, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Характер, в котором отражен этот конфликт в последней декларации "группы 20", весьма сбалансированный. Мы надеемся, что в этом году удастся выйти на консенсусное решение, которое будет устраивать все страны, включая Россию", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
