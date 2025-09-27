https://1prime.ru/20250927/lukashenko-862879572.html

Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным

Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным - 27.09.2025

Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным они обсуждали совместные действия и шаги в... | 27.09.2025, ПРАЙМ

МИНСК, 27 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным они обсуждали совместные действия и шаги в нынешней ситуации и думали, "как выжить в это сложное время". Как передает агентство Белта, Лукашенко прокомментировал многочасовые переговоры с президентом России, состоявшиеся накануне в Кремле, во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области. "Думали, как же нам выжить в это сложное время", - сказал Лукашенко. По его словам, обстановка в мире заставляет даже такие огромные, богатые ресурсами страны, как Россия, задумываться о том, как действовать, не говоря уже о таких небольших странах, как Белоруссия, где тем более необходимо эффективно работать, чтобы развиваться и жить на своей земле. "Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать", - отметил Лукашенко. Он подчеркнул важность работы и дисциплины для развития экономики. "Лучше работать на земле, чем воевать. Поэтому давайте работать, чтобы была экономика. И железная должна быть дисциплина. Систему надо создать такую, где все должны быть дисциплинированными: сказал это - надо сделать. Не надо ничего больше. Только вот это сделать", - пояснил белорусский президент. Лукашенко в четверг и пятницу находился с рабочим визитом в России. В четверг он принял участие в Глобальном атомном форуме в Москве. На следующий день президент Белоруссии прибыл в Кремль на переговоры со своим российским коллегой. Встреча Путина и Лукашенко в Кремле длилась пять часов 22 минуты, сообщил близкий к президенту Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".

