Замглавы МАГАТЭ рассказал об уникальности атомных разработок России

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Революционные разработки российских специалистов позволят организовать "круговорот" ядерного "горючего" для атомной энергетики, а также сделать ее "зеленой", обезвредив опаснейшие радиоактивные отходы, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров, практически весь объём отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ. "Это реально замкнутый топливный цикл, поскольку в обычных реакторах, "тепловых" реакторах, мы уран-238 фактически не используем. А здесь у нас уран-238 превращается в плутоний-239 и нарабатывается в "быстрых" реакторах плутония больше, чем сжигается. То есть мы можем использовать его опять и опять, в "быстрых" реакторах как топливо", - пояснил Чудаков агентству на полях форума. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива. Разработки российских специалистов, направленные на замыкание ядерного топливного цикла, и на практике реализуемые на площадке под Томском, позволят уйти от процесса обогащения урана в этой конкретной схеме, отметил Чудаков. "На этой же площадке делается завод по переработке топлива, и это в конечном итоге позволит переработать практически весь уран-238. И практически тоже уйти от процесса обогащения. То есть реактор БРЕСТ, новый реактор проекта "Прорыв", будет нарабатывать сам себе топливо. И это, конечно, большая перспектива на будущее", - подчеркнул Чудаков. По его словам, весь процесс организован на одной площадке, чтобы не перевозить ядерные материалы с одного предприятия на другое, из города в город. Таким образом, впервые в мире будет организован полностью замкнутый ядерный топливный цикл, сказал Чудаков. "И это, конечно же, революция в атомной энергетике", - подчеркнул он. Замглавы МАГАТЭ отметил еще одно важное преимущество реакторов на быстрых нейтронах - они позволят сделать "зеленой" атомную энергетику, обезвредив самые опасные радиоактивные отходы. "Также "быстрые" реакторы - они чем хороши? Они выжигают минорные актиниды - наиболее радиоактивные элементы, которых в природе нет, они искусственно наработаны, с периодами полураспада в миллионы лет. Поэтому за это атомная энергетика часто критикуется", - сказал замгендиректора МАГАТЭ. Реакторы на быстрых нейтронах позволяют "выжигать" минорные актиниды и превращать их в элементы с гораздо более коротким периодом полураспада, добавил Чудаков. "Собственно, практически приводить к равновесию – к тому периоду полураспада, с которым мы берем радиоактивные элементы из земли, когда добываем уран. И это уже вполне приемлемо. То есть это чистая, "зеленая" энергетика - как "птица Феникс", "нарабатывающая" сама себя, вырабатывающая весь уран-238 и позволяющая, естественно, выжигать минорные актиниды, наиболее "долгоиграющие" радиоактивные элементы", - отметил он. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки. Испытания всего спектра передовых материалов для замкнутого ядерного топливного цикла планируется вести на базе Международного центра исследований в Ульяновской области, и Россия приглашает ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике, говорил Путин, выступая на "Мировой атомной неделе". "Речь идет о реакторе МБИР в Димитровграде, он будет обладать уникальным нейтронным спектром и уникальными возможностями. Этот исследовательский реактор позволяет испытывать новые конструкционные материалы, испытывать топливо", - отметил Чудаков. Другие реакторы тоже позволяют проводить подобные эксперименты, но у реактора МБИР будут гораздо большие возможности, пояснил замглавы МАГАТЭ. "Поэтому этот уникальный реактор... будет использован максимально, в том числе для новых реакторов типа реактора со свинцовым теплоносителем, "быстрого" реактора, который используется в проекте "Прорыв", - сказал Чудаков. Самый мощный в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР строится на площадке предприятия "Росатома" Государственного научного центра - Научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде (Ульяновская область). Это важнейший проект долгосрочного развития экспериментальной базы отечественной атомной отрасли, который позволит обеспечить лидерство России в развитии инновационных реакторных технологий на следующие полвека. Тепловая мощность реактора – 150 МВт, электрическая мощность – 55 МВт. Предполагается, что новый реактор обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Ожидается, что его возможности позволят расширить изучение технологий двухкомпонентной ядерной энергетики и замыкания топливного цикла, а также помогут ускорить и обосновать создание безопасных ядерных энергетических установок IV поколения. На уникальном российском научном реакторе будут работать ученые из более чем 15 стран. Для этого формируется Международный центр исследований. В состав научной группы войдут российские и иностранные ученые и исследователи. Российские и зарубежные партнеры в рамках консорциума получают возможность проводить эксперименты, необходимые для национальных программ развития атомной энергии в мирных целях, без необходимости непосредственного владения реакторной установкой и соответствующих обязательств по обеспечению ее безопасной работы, а также контролю и учету ядерных материалов. Такой подход дает возможность гибкого использования реакторного ресурса, отвечающего потребностям участников научного сообщества.

