В МАГАТЭ рассказали о новых реакторах для "зеленой" атомной энергетики

В МАГАТЭ рассказали о новых реакторах для "зеленой" атомной энергетики - 27.09.2025, ПРАЙМ

В МАГАТЭ рассказали о новых реакторах для "зеленой" атомной энергетики

Разработки российских специалистов в области новых ядерно-энергетических реакторов позволят сделать "зеленой" атомную энергетику, обезвредив самые опасные... | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27

2025-09-27T08:32+0300

2025-09-27T08:32+0300

энергетика

технологии

москва

рф

владимир путин

магатэ

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861010677_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c816d540a8ab6d73c9c9f178e911dbe4.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Разработки российских специалистов в области новых ядерно-энергетических реакторов позволят сделать "зеленой" атомную энергетику, обезвредив самые опасные радиоактивные отходы, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров, практически весь объём отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ. В обычных реакторах на тепловых нейтронах, работающих на АЭС, природный уран-238 почти не используется и уходит в отходы, а в реакторах на быстрых нейтронах уран-238 превращается в плутоний-239, причем в "быстрых" реакторах можно нарабатывать плутония больше, чем он сжигается - и его опять и опять можно использовать как ядерное "горючее", как в круговороте, пояснил Чудаков. "Также "быстрые" реакторы - они чем хороши? Они выжигают минорные актиниды - наиболее радиоактивные элементы, которых в природе нет, они искусственно наработаны, с периодами полураспада в миллионы лет. Поэтому за это атомная энергетика часто критикуется", - сказал замгендиректора МАГАТЭ. Реакторы на быстрых нейтронах позволяют "выжигать" минорные актиниды и превращать их в элементы с гораздо более коротким периодом полураспада, добавил Чудаков. "Собственно, практически приводить к равновесию - к тому периоду полураспада, с которым мы берем радиоактивные элементы из земли, когда добываем уран. И это уже вполне приемлемо. То есть это чистая, "зеленая" энергетика - как "птица Феникс", "нарабатывающая" сама себя, вырабатывающая весь уран-238 и позволяющая, естественно, выжигать минорные актиниды, наиболее "долгоиграющие" радиоактивные элементы", - отметил он. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.

москва

рф

технологии, москва, рф, владимир путин, магатэ, росатом