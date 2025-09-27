https://1prime.ru/20250927/minzdrav-862864588.html
27.09.2025
Минздрав предлагает выдавать полис ОМС только трудовым мигрантам
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Минздрав России предлагает выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
"Министерство здравоохранения в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку подготовило законопроект-спутник с внесением изменений в закон об обязательном медицинском страховании. Так, проект закона имеет одну важную новеллу. Предлагается выдавать полис ОМС иностранным гражданам, которые легально трудятся в России, только при наличии пятилетнего страхового стажа вместо трехлетнего, как это действует сейчас", - сказал Леонов.
По словам парламентария, исключением станут высококвалифицированные специалисты.
"Уверен, что установление срока в пять лет стимулирует иностранцев активнее интегрироваться в наше общество, чтобы трудиться легально и таким образом платить налоги и страховые взносы. ЛДПР всецело поддерживает такие изменения", - заключил он.
