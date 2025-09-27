https://1prime.ru/20250927/moldaviya--862881736.html

Молдавия массово отказывает иностранцам во въезде, сообщил очевидец

МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Молдавия массово отказывает иностранцам во въезде в страну накануне выборов в парламент республики, намеченных на 28 сентября, сообщил РИА Новости очевидец в кишиневском аэропорту. Предвыборная кампания уже обросла скандалами из-за фанатичного желания власти не допустить оппозицию к выборам. В частности, накануне ЦИК лишил права избраться в парламент оппозиционную партию “Сердце Молдовы”. Диаспора в РФ и Приднестровье из-за сокращения участков для голосования не сможет поддержать оппозицию удаленно. В страну также перестали пускать некоторых иностранных наблюдателей и журналистов, видимо, чтобы скрыть происходящее от общественности. Ранее во въезде в страну под надуманным предлогом отказали съемочной группе грузинского телеканала “Имеди”. Теперь очередь дошла и до рядовых иностранцев. Вероятно, власти Молдавии посчитали их за шпионов. Невольным свидетелем произвола пограничников Молдавии стал очевидец РИА Новости, прилетевший в Молдавию по личным делам. Проблемы начались на паспортном контроле в аэропорту Кишинева. Едва глянув документы и поинтересовавшись целью визита, молодой молдавский пограничник приказал подождать в соседней комнате. В “отстойнике” - комнате с лавочками вдоль стен, без каких-либо удобств и даже банальных розеток - к тому моменту скопилось уже человек 30. Абсолютно разношерстная публика. Гражданка Казахстана, которая планировала через Молдавию приехать к родственникам в Одессу, ждала аудиенции уже несколько часов. С десяток граждан арабских стран тихо ожидали своей участи - по их словам, они находились в этой комнатушке уже часов пять. Также были россияне, украинцы, киргизстанцы. Двое задержанных на три часа израильтян громко возмущались, что, несмотря на неоднозначное отношение к их стране во всем мире, с таким “гостеприимством” они сталкиваются впервые. Понурив голову, сидела молодая молдаванка. Она ездила на музыкальный фестиваль в Россию и теперь четыре часа ждала, когда ее впустят на ее же родину. К слову, из-за задержки она пропустила автобус в свой родной город, который находится в нескольких часах езды от Кишинева, и теперь не знала, как добираться до родных. Еле сдерживала слезы молодая россиянка. Она приехала в Молдавию к своему возлюбленному, гражданину этой страны. Но амурные дела бдительных пограничников не интересовали - ее продержали полдня. Большинство из тех, кого часами “мариновали” стражи молдавских границ, в страну все-таки впустили. Остальных подвергали некоему собеседованию, больше напоминавшему допрос. Звучали очень странные вопросы: служил ли в армии, посещал ли когда-нибудь Кишинев, есть ли знакомые в Молдавии, сколько денег на банковском счету. Просили даже показать фотографии с мобильного телефона. В целом стражи границы вели себя корректно. Большинство из них будто бы даже стеснялись происходящего, прекрасно понимая, в каком свете выставляют перед иностранцами свое государство. Явно нравилось все действо только двум личностям - мужчине средних лет, который неоднократно повторял, что “защищает свою страну”, правда не уточняя, от кого, и даме предпенсионного возраста, которая тоже постоянно твердила о безопасности и о важности таких “дополнительных” проверок. Тем, кому отказали во въезде, причину не называли, несмотря на однозначные вопросы со стороны "отказников". Далее молдавские пограничники провожают невъездных в транзитную зону аэропорта, дожидаться ближайшего рейса домой. В этой зоне, точнее в ее доступной для посещения “отказниками” части, в которой находилась небольшая комнатка-аквариум с парочкой диванов, кафе, место для курения и уборная, ожидала уже новая компания “товарищей по несчастью”. Порядка 15 человек: несколько россиян, компания азербайджанцев, судя по наличию инструментов, возможно, музыкантов, грузины, ряд выходцев из арабских стран и один - из Юго-Восточной Азии. Причина отказа во въезде для всех так и осталась секретом. Надежда приоткрыть завесу тайны появилась только после вылета из Молдавии, когда представители авиакомпании вместе с загранпаспортом вручили некую бумагу от пограничников, в которой сказано, что решение об отказе на въезд в Республику Молдова обусловлено пунктом “J”: “Не выполняет другие условия, установленные ст.8 Закона №200 от 16 июля 2010 года о режиме иностранцев в Республике Молдова или другими нормативными актами”. Однако, увы, и изучение этого документа ясности так и не внесло: ни по одному из предъявленных пунктов нарушений никогда не было. Да и в целом, тяжело нарушить законы страны, в которую так и не удалось въехать. Режим президента Майи Санду в Молдавии в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

