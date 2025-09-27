Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Додон рассказал, как власти Молдавии фальсифицируют выборы - 27.09.2025
Додон рассказал, как власти Молдавии фальсифицируют выборы
Додон рассказал, как власти Молдавии фальсифицируют выборы - 27.09.2025, ПРАЙМ
Додон рассказал, как власти Молдавии фальсифицируют выборы
Молдавские власти накануне парламентских выборов в республике получили доступ к базе данных граждан и используют ее для политических манипуляций и фальсификации | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T21:06+0300
2025-09-27T21:32+0300
в мире
КИШИНЕВ, 27 сен - ПРАЙМ. Молдавские власти накануне парламентских выборов в республике получили доступ к базе данных граждан и используют ее для политических манипуляций и фальсификации процедуры выборов, заявил лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, сообщив, что таким образом его самого без его ведома зарегистрировали для голосования в Москве. "Вчера я решил проверить, на каком избирательном участке должен голосовать в это воскресенье. И что же я увидел? Сайт Центральной избирательной комиссии сообщил, что 15 июля 2025 года в 14.47 (совпадает с мск - ред.) я, Игорь Додон, якобы зарегистрировался для голосования в Москве. Но 15 июля я не был в России, и на сайт ЦИК не заходил… Госпожа (президент Молдавии Майя - ред.) Санду, господин (премьер-министр республики Дорин - ред.) Речан - это как понимать?! Это означает только одно: вы получили доступ к базе данных населения и используете ее для политических манипуляций и фальсификации процедуры голосования", - написал в своем Telegram-канале Додон. Политик заявил, что требует в связи с этим инцидентом объяснений от ЦИК Молдавии. "Вы что там мутите?! Кто и на каком основании использовал мой идентификационный номер, чтобы зарегистрировать меня для голосования за границей, при том что я прописан в Кишиневе?" - задался вопросом Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Предвыборная кампания уже спровоцировала скандалы из-за стремления действующей власти не допустить оппозицию к выборам. В частности, накануне ЦИК лишил права участвовать в выборах оппозиционную партию "Сердце Молдовы". Диаспора в РФ и Приднестровье из-за сокращения числа участков для голосования не сможет поддержать оппозицию удаленно. В страну также перестали пускать некоторых иностранных наблюдателей и журналистов. Так, во въезде под надуманным предлогом отказали съемочной группе грузинского телеканала "Имеди". ЦИК также отказал в аккредитации более 30 международным организациям и 120 иностранным наблюдателям со всего мира, в том числе отклонив запрос с российских наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ. Режим Санду в Молдавии в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Новости
21:06 27.09.2025 (обновлено: 21:32 27.09.2025)
 
Додон рассказал, как власти Молдавии фальсифицируют выборы

Додон: правительство Молдавии использует базу данных граждан для фальсификации выборов

© Sputnik | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон
Игорь Додон. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
КИШИНЕВ, 27 сен - ПРАЙМ. Молдавские власти накануне парламентских выборов в республике получили доступ к базе данных граждан и используют ее для политических манипуляций и фальсификации процедуры выборов, заявил лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, сообщив, что таким образом его самого без его ведома зарегистрировали для голосования в Москве.
"Вчера я решил проверить, на каком избирательном участке должен голосовать в это воскресенье. И что же я увидел? Сайт Центральной избирательной комиссии сообщил, что 15 июля 2025 года в 14.47 (совпадает с мск - ред.) я, Игорь Додон, якобы зарегистрировался для голосования в Москве. Но 15 июля я не был в России, и на сайт ЦИК не заходил… Госпожа (президент Молдавии Майя - ред.) Санду, господин (премьер-министр республики Дорин - ред.) Речан - это как понимать?! Это означает только одно: вы получили доступ к базе данных населения и используете ее для политических манипуляций и фальсификации процедуры голосования", - написал в своем Telegram-канале Додон.
Политик заявил, что требует в связи с этим инцидентом объяснений от ЦИК Молдавии.
"Вы что там мутите?! Кто и на каком основании использовал мой идентификационный номер, чтобы зарегистрировать меня для голосования за границей, при том что я прописан в Кишиневе?" - задался вопросом Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Предвыборная кампания уже спровоцировала скандалы из-за стремления действующей власти не допустить оппозицию к выборам. В частности, накануне ЦИК лишил права участвовать в выборах оппозиционную партию "Сердце Молдовы". Диаспора в РФ и Приднестровье из-за сокращения числа участков для голосования не сможет поддержать оппозицию удаленно. В страну также перестали пускать некоторых иностранных наблюдателей и журналистов. Так, во въезде под надуманным предлогом отказали съемочной группе грузинского телеканала "Имеди". ЦИК также отказал в аккредитации более 30 международным организациям и 120 иностранным наблюдателям со всего мира, в том числе отклонив запрос с российских наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ.
Режим Санду в Молдавии в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Молдавия массово отказывает иностранцам во въезде, сообщил очевидец
14:40
 
МОЛДАВИЯ МОСКВА Кишинев Игорь Додон Евгения Гуцул ЦИК ОБСЕ Комсомольская правда В мире
 
 
