Эксперт предупредил об опасности звонков со сбросом

Эксперт предупредил об опасности звонков со сбросом - 27.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт предупредил об опасности звонков со сбросом

Звонки со сбросом вынуждают абонентов тратить деньги, сообщил в интервью RT глава департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. | 27.09.2025

МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Звонки со сбросом вынуждают абонентов тратить деньги, сообщил в интервью RT глава департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров."Цель таких звонков — сыграть на вашем любопытстве и чувстве беспокойства, чтобы вы сами совершили дорогой звонок и отдали мошенникам свои деньги. Самый надежный способ защиты — игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или завести себе голосового помощника", — отметил эксперт. Он пояснил, что мошенники, использующие звонки со сбросом, заключают с операторами связи договоры, позволяющие им получать определенный процент от стоимости вызова. Также Бедеров отметил, что что мошенники стараются, чтобы абонент оставался на линии как можно дольше, слушая фоновую музыку или записанное сообщение, чтобы увеличить доход. Кроме того, звонки со сбросом могут использоваться для проверки активности телефонных номеров или для обхода средств защиты против телефонного мошенничества, объяснил эксперт.

