Названы столицы мира, где дешевле всего снять однокомнатную квартиру

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Дороже всего снять однокомнатную квартиру среди столиц крупнейших экономик мира обойдется в Лондоне и Сингапуре - свыше 2,7 тысячи долларов в месяц, при этом Москва - на 46-м месте, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Так, в сентябре больше всего денег за аренду жилья с одной комнатой нужно будет отдать в столице Великобритании, Лондоне - там аренда обходится в среднем в 2,7 тысячи долларов, при этом за квартиру в центре придется отдать вовсе 3,1 тысячи долларов. Всего на несколько долларов дешевле обойдется аренда в Сингапуре. Заметно дешевле аренда будет в столице США Вашингтоне, где жилье в среднем можно снять за 2,3 тысячи долларов. Стоимость аренды в Амстердаме (Нидерланды) обойдется на 50 долларов меньше, а вот в ирландском Дублине - уже в 2,2 тысячи долларов. Вторую "пятерку" открывает исландский Рейкьявик, в котором месячная аренда "однушки" в среднем обойдется в 2,16 тысячи долларов. Следом идут Люксембург и Гонконг (2 тысячи долларов), швейцарский Берн (1,8 тысячи) и датский Копенгаген (1,75 тысячи). Москва оказалась на 46-м месте среди изученных столиц со средней стоимостью аренды в 687 долларов, следует из данных Росстата за август. Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру на месяц в столице Бангладеш: Дакка стала единственной столицей со средними расценками ниже ста долларов - 93 доллара. Также достаточно бюджетно месяц аренды стоит в пакистанском Исламабаде - 158 долларов. В замбийской Лусаке и египетском Каире цена составит 175 долларов, а в Алжире - 184 доллара. Меньше чем за 200 долларов квартиру еще можно найти в столице Индии - 185 долларов.

