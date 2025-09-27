Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы столицы мира, где дешевле всего снять однокомнатную квартиру - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250927/moskva--862867205.html
Названы столицы мира, где дешевле всего снять однокомнатную квартиру
Названы столицы мира, где дешевле всего снять однокомнатную квартиру - 27.09.2025, ПРАЙМ
Названы столицы мира, где дешевле всего снять однокомнатную квартиру
Дороже всего снять однокомнатную квартиру среди столиц крупнейших экономик мира обойдется в Лондоне и Сингапуре - свыше 2,7 тысячи долларов в месяц, при этом... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T08:13+0300
2025-09-27T08:13+0300
экономика
недвижимость
бизнес
лондон
сингапур
москва
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859619298_0:155:3007:1846_1920x0_80_0_0_969c3f02a1540df861e7207ffaa0c7fc.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Дороже всего снять однокомнатную квартиру среди столиц крупнейших экономик мира обойдется в Лондоне и Сингапуре - свыше 2,7 тысячи долларов в месяц, при этом Москва - на 46-м месте, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Так, в сентябре больше всего денег за аренду жилья с одной комнатой нужно будет отдать в столице Великобритании, Лондоне - там аренда обходится в среднем в 2,7 тысячи долларов, при этом за квартиру в центре придется отдать вовсе 3,1 тысячи долларов. Всего на несколько долларов дешевле обойдется аренда в Сингапуре. Заметно дешевле аренда будет в столице США Вашингтоне, где жилье в среднем можно снять за 2,3 тысячи долларов. Стоимость аренды в Амстердаме (Нидерланды) обойдется на 50 долларов меньше, а вот в ирландском Дублине - уже в 2,2 тысячи долларов. Вторую "пятерку" открывает исландский Рейкьявик, в котором месячная аренда "однушки" в среднем обойдется в 2,16 тысячи долларов. Следом идут Люксембург и Гонконг (2 тысячи долларов), швейцарский Берн (1,8 тысячи) и датский Копенгаген (1,75 тысячи). Москва оказалась на 46-м месте среди изученных столиц со средней стоимостью аренды в 687 долларов, следует из данных Росстата за август. Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру на месяц в столице Бангладеш: Дакка стала единственной столицей со средними расценками ниже ста долларов - 93 доллара. Также достаточно бюджетно месяц аренды стоит в пакистанском Исламабаде - 158 долларов. В замбийской Лусаке и египетском Каире цена составит 175 долларов, а в Алжире - 184 доллара. Меньше чем за 200 долларов квартиру еще можно найти в столице Индии - 185 долларов.
https://1prime.ru/20250924/ipoteka-862698385.html
лондон
сингапур
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859619298_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_757cb6c9a36cb859bca3ec0f37170c1d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, лондон, сингапур, москва, росстат
Экономика, Недвижимость, Бизнес, ЛОНДОН, СИНГАПУР, МОСКВА, Росстат
08:13 27.09.2025
 
Названы столицы мира, где дешевле всего снять однокомнатную квартиру

Москва заняла 46-е место по стоимости аренды однокомнатной квартиры в мире

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Города мира. Лондон. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Дороже всего снять однокомнатную квартиру среди столиц крупнейших экономик мира обойдется в Лондоне и Сингапуре - свыше 2,7 тысячи долларов в месяц, при этом Москва - на 46-м месте, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.
Так, в сентябре больше всего денег за аренду жилья с одной комнатой нужно будет отдать в столице Великобритании, Лондоне - там аренда обходится в среднем в 2,7 тысячи долларов, при этом за квартиру в центре придется отдать вовсе 3,1 тысячи долларов. Всего на несколько долларов дешевле обойдется аренда в Сингапуре.
Заметно дешевле аренда будет в столице США Вашингтоне, где жилье в среднем можно снять за 2,3 тысячи долларов. Стоимость аренды в Амстердаме (Нидерланды) обойдется на 50 долларов меньше, а вот в ирландском Дублине - уже в 2,2 тысячи долларов.
Вторую "пятерку" открывает исландский Рейкьявик, в котором месячная аренда "однушки" в среднем обойдется в 2,16 тысячи долларов. Следом идут Люксембург и Гонконг (2 тысячи долларов), швейцарский Берн (1,8 тысячи) и датский Копенгаген (1,75 тысячи).
Москва оказалась на 46-м месте среди изученных столиц со средней стоимостью аренды в 687 долларов, следует из данных Росстата за август.
Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру на месяц в столице Бангладеш: Дакка стала единственной столицей со средними расценками ниже ста долларов - 93 доллара. Также достаточно бюджетно месяц аренды стоит в пакистанском Исламабаде - 158 долларов. В замбийской Лусаке и египетском Каире цена составит 175 долларов, а в Алжире - 184 доллара. Меньше чем за 200 долларов квартиру еще можно найти в столице Индии - 185 долларов.
Женщина с ребенком держат макет дома - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Минфин рассказал о средствах, предусмотренных на семейную ипотеку
24 сентября, 10:14
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесЛОНДОНСИНГАПУРМОСКВАРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала