В Москве на выходных закроют ряд улиц и участков дорог - 27.09.2025, ПРАЙМ
В Москве на выходных закроют ряд улиц и участков дорог
В Москве на выходных закроют ряд улиц и участков дорог - 27.09.2025, ПРАЙМ
В Москве на выходных закроют ряд улиц и участков дорог
Ряд улиц и участков дорог в Москве временно закроют для транспорта на выходных в связи с проведением Московского мотофестиваля, посвященного закрытию сезона. | 27.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Ряд улиц и участков дорог в Москве временно закроют для транспорта на выходных в связи с проведением Московского мотофестиваля, посвященного закрытию сезона. Так, до 07.00 мск воскресенья нельзя проехать по Университетской площади в направлении Университетского проспекта - от улицы Косыгина до Университетского проспекта. Основные ограничения запланированы на субботу. В этот день с 08.00 мск до 12.00 мск перекроют крайнюю правую полосу на участке Университетского проспекта в районе Университетской площади в сторону Мичуринского проспекта. Также с 08.00 мск до 19.00 мск субботы временно закроют движение в каждом направлении на участке Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. В тот же период будет недоступна для проезда улица Косыгина в направлении Ленинского проспекта от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22 на улице Косыгина. Помимо этого, с 11.40 мск субботы до окончания проезда мотоколонны будет закрыто движение на внешней стороне Садового кольца, а также на улице Косыгина (от дома 28, строения 22 до Воробьевского шоссе), Воробьевском шоссе (от улицы Косыгина до Бережковской набережной), Бережковской набережной (от Воробьевского шоссе до набережной Тараса Шевченко), съездах с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко, улице Большой Дорогомиловской (в районе Бородинского моста), Бородинском мосту и Смоленской улице (от Бородинского моста до Садового кольца). Кроме того, с 12.30 мск до 15.00 мск субботы нельзя будет проехать по участку улицы Косыгина от дома 28, строения 22 до Мичуринского проспекта в сторону Воробьевского шоссе. Также до 18.00 мск субботы запрещена парковка на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
00:36 27.09.2025
 
В Москве на выходных закроют ряд улиц и участков дорог

В Москве на выходных закроют ряд улиц и участков дорог

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Ряд улиц и участков дорог в Москве временно закроют для транспорта на выходных в связи с проведением Московского мотофестиваля, посвященного закрытию сезона.
Так, до 07.00 мск воскресенья нельзя проехать по Университетской площади в направлении Университетского проспекта - от улицы Косыгина до Университетского проспекта. Основные ограничения запланированы на субботу. В этот день с 08.00 мск до 12.00 мск перекроют крайнюю правую полосу на участке Университетского проспекта в районе Университетской площади в сторону Мичуринского проспекта.
Также с 08.00 мск до 19.00 мск субботы временно закроют движение в каждом направлении на участке Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. В тот же период будет недоступна для проезда улица Косыгина в направлении Ленинского проспекта от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22 на улице Косыгина.
Помимо этого, с 11.40 мск субботы до окончания проезда мотоколонны будет закрыто движение на внешней стороне Садового кольца, а также на улице Косыгина (от дома 28, строения 22 до Воробьевского шоссе), Воробьевском шоссе (от улицы Косыгина до Бережковской набережной), Бережковской набережной (от Воробьевского шоссе до набережной Тараса Шевченко), съездах с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко, улице Большой Дорогомиловской (в районе Бородинского моста), Бородинском мосту и Смоленской улице (от Бородинского моста до Садового кольца).
Кроме того, с 12.30 мск до 15.00 мск субботы нельзя будет проехать по участку улицы Косыгина от дома 28, строения 22 до Мичуринского проспекта в сторону Воробьевского шоссе. Также до 18.00 мск субботы запрещена парковка на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.
 
