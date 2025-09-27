Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на оборот наркотиков - 27.09.2025
В Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на оборот наркотиков
В Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на оборот наркотиков - 27.09.2025, ПРАЙМ
В Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на оборот наркотиков
Следователи в Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере, сообщили в ГСУ СК по столице. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T18:58+0300
2025-09-27T18:58+0300
общество
московская область
москва
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044938_39:0:2334:1291_1920x0_80_0_0_edaabdc74f9bd855dfab962eb925a633.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Следователи в Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере, сообщили в ГСУ СК по столице. По версии следствия, не позднее 26 августа обвиняемый, желая заработать, купил жидкость массой 82109 граммов, в составе которой, согласно заключению эксперта, содержится наркотик. Далее фигурант для удобства сбыта перелил указанную жидкость в пять канистр, которые переместил в тайник в Московской области. Однако довести свой преступный умысел до конца и сбыть наркотики не смог, поскольку канистры нашли правоохранители. "Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Московской области. Он обвиняется в… "покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"... Следователями столичного СК он задержан. С ним проводится ряд следственных действий", - сказали журналистам в ведомстве.
московская область
москва
общество , московская область, москва, ск рф
Общество , Московская область, МОСКВА, СК РФ
18:58 27.09.2025
 
В Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на оборот наркотиков

В Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Следователи в Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере, сообщили в ГСУ СК по столице.
По версии следствия, не позднее 26 августа обвиняемый, желая заработать, купил жидкость массой 82109 граммов, в составе которой, согласно заключению эксперта, содержится наркотик. Далее фигурант для удобства сбыта перелил указанную жидкость в пять канистр, которые переместил в тайник в Московской области. Однако довести свой преступный умысел до конца и сбыть наркотики не смог, поскольку канистры нашли правоохранители.
"Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Московской области. Он обвиняется в… "покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"... Следователями столичного СК он задержан. С ним проводится ряд следственных действий", - сказали журналистам в ведомстве.
Общество Московская область МОСКВА СК РФ
 
 
