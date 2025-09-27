https://1prime.ru/20250927/moskva-862889933.html
В Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на оборот наркотиков
2025-09-27T18:58+0300
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Следователи в Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере, сообщили в ГСУ СК по столице. По версии следствия, не позднее 26 августа обвиняемый, желая заработать, купил жидкость массой 82109 граммов, в составе которой, согласно заключению эксперта, содержится наркотик. Далее фигурант для удобства сбыта перелил указанную жидкость в пять канистр, которые переместил в тайник в Московской области. Однако довести свой преступный умысел до конца и сбыть наркотики не смог, поскольку канистры нашли правоохранители. "Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Московской области. Он обвиняется в… "покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"... Следователями столичного СК он задержан. С ним проводится ряд следственных действий", - сказали журналистам в ведомстве.
