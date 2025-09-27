https://1prime.ru/20250927/mvd--862877879.html
МВД разъяснило, когда списание за онлайн-подписку является мошенничеством
МВД разъяснило, когда списание за онлайн-подписку является мошенничеством
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Если онлайн-сервис продолжает списывать деньги без согласия пользователя с банковских карт и счетов, от которых пользователь отказался при расчете с ним, и не пытается объяснить происходящее, то это считается мошенничеством, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Если деньги списывают без согласия, в обход любых договорённостей, и сервис даже не пытается объяснить происходящее — это классическое мошенничество. Пользователь теряет средства, его вводят в заблуждение, а иногда ещё и усложняют процедуру возврата до абсурда. Все это повод обратиться в полицию", - говорится в сообщении. В МВД отмечают, что гораздо чаще компании действуют "по-своему": прячут кнопку отписки в глубине интерфейса, продолжают списывать деньги по привязанным токенам, даже если карта удалена, формально предупреждают об условиях автопродления, но так, что человек вряд ли это заметит. "Это не всегда мошенничество в уголовно-правовом смысле, но точно недобросовестное предпринимательство. Пользователь вроде бы сам "не дочитал", "не нажал туда", "не учёл нюанс" — и остаётся крайним", - отмечают в управлении. Госдума приняла закон, который с 1 марта 2026 года запрещает сервисам списывать деньги с банковских карт и счетов, от которых пользователь отказался. Сервисы, предоставляющие подписки, будут обязаны принять от пользователя отказ на применение ранее предоставленных реквизитов банковского счета, и продление платной услуги попадет под запрет.
