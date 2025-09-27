Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Любительские попытки". На Западе уличили НАТО в провокациях против России - 27.09.2025
"Любительские попытки". На Западе уличили НАТО в провокациях против России
"Любительские попытки". На Западе уличили НАТО в провокациях против России - 27.09.2025, ПРАЙМ
"Любительские попытки". На Западе уличили НАТО в провокациях против России
Обвинения в адрес России со стороны НАТО в атаках на Евросоюз могут привести к Третьей мировой войне, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 27.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Обвинения в адрес России со стороны НАТО в атаках на Евросоюз могут привести к Третьей мировой войне, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Если бы любительские попытки НАТО развязать Третью мировую войну не были такими опасными, они выглядели бы забавными. Сначала фальшивая "атака" с помощью GPS на самолет фон дер Лгуньи (председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. — Прим. ред.) в Болгарии. Затем "атака" перемотанного изолентой беспилотника на Польшу, за которой последовало "вторжение" в Румынию, которое обошлось без каких-либо событий. Теперь "атаки" на Данию", – подчеркнул он.События в ДанииНа прошлой неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали полеты из-за предполагаемого появления беспилотников вокруг воздушных гаваней. В понедельник был закрыт аэропорт Копенгагена. Представители полиции датской столицы сообщили РИА Новости, что наблюдались три дрон, однако пока нет данных об их происхождении. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен охарактеризовала произошедшее с беспилотниками как "самую серьезную атаку" на инфраструктуру страны за всю историю.Посол России в Дании Владимир Барбин высказал мнение, что инцидент в Копенгагене может быть попыткой подтолкнуть страны НАТО к военной конфронтации с Россией. Он отметил, что заявления о причастности Москвы не имеют под собой оснований, так как Россия не заинтересована в увеличении напряженности в Европе, которая может привести к непредсказуемым последствиям.Высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по поводу обвинений в адрес России в связи с беспилотниками в Копенгагене подчеркивают, что бездоказательные обвинения лишь снижают доверие к новым заявлениям.Инцидент в РумынииДвадцатого сентября Министерство национальной безопасности Румынии сообщило о кратковременном нарушении воздушного пространства страны дронами, которые не представляли угрозы для населения. В связи с этим российского посла Олега Липаева вызвали в МИД Румынии, однако доказательства причастности Москвы предоставлены не были.Беспилотники в ПольшеДесятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили дроны. Он сообщил, что воздушную границу страны пересекли 19 БПЛА, и обвинил в случившемся Россию, не предоставив каких-либо доказательств.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша в связи с инцидентом вызвали в МИД Польши, но так же без предоставления доказательств российского происхождения дронов. По заявлению Минобороны, российские войска наносили удары по украинским объектам ВПК и не планировали атаки на территорию Польши, но ведомство готово обсудить данный вопрос с польскими коллегами.Это не первый случай, когда Варшава обвинила Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года на границе Польши с Украиной произошел инцидент с падением снарядов, в результате которого погибли два человека. Первоначально утверждалось, что виновата Россия, но позже польский президент Анджей Дуда признал, что снаряды, вероятно, принадлежат Украине. Эксперты идентифицировали обломки снарядов как части комплекса С-300, находящегося на вооружении Украины.Самолет фон дер ЛяйенПервого сентября представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила о сбое в электронной навигации на самолете, которым Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский Пловдив. Власти Болгарии выдвинули предположение, что причиной сбоя послужило вмешательство России.В Кремле заявили о некорректности этих утверждений.По данным сервиса Flightradar24, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился лишь на девять минут больше запланированного.
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Обвинения в адрес России со стороны НАТО в атаках на Евросоюз могут привести к Третьей мировой войне, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Если бы любительские попытки НАТО развязать Третью мировую войну не были такими опасными, они выглядели бы забавными. Сначала фальшивая "атака" с помощью GPS на самолет фон дер Лгуньи (председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. — Прим. ред.) в Болгарии. Затем "атака" перемотанного изолентой беспилотника на Польшу, за которой последовало "вторжение" в Румынию, которое обошлось без каких-либо событий. Теперь "атаки" на Данию", – подчеркнул он.

События в Дании

На прошлой неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали полеты из-за предполагаемого появления беспилотников вокруг воздушных гаваней. В понедельник был закрыт аэропорт Копенгагена. Представители полиции датской столицы сообщили РИА Новости, что наблюдались три дрон, однако пока нет данных об их происхождении. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен охарактеризовала произошедшее с беспилотниками как "самую серьезную атаку" на инфраструктуру страны за всю историю.
Посол России в Дании Владимир Барбин высказал мнение, что инцидент в Копенгагене может быть попыткой подтолкнуть страны НАТО к военной конфронтации с Россией. Он отметил, что заявления о причастности Москвы не имеют под собой оснований, так как Россия не заинтересована в увеличении напряженности в Европе, которая может привести к непредсказуемым последствиям.
Высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по поводу обвинений в адрес России в связи с беспилотниками в Копенгагене подчеркивают, что бездоказательные обвинения лишь снижают доверие к новым заявлениям.
Инцидент в Румынии

Двадцатого сентября Министерство национальной безопасности Румынии сообщило о кратковременном нарушении воздушного пространства страны дронами, которые не представляли угрозы для населения. В связи с этим российского посла Олега Липаева вызвали в МИД Румынии, однако доказательства причастности Москвы предоставлены не были.

Беспилотники в Польше

Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили дроны. Он сообщил, что воздушную границу страны пересекли 19 БПЛА, и обвинил в случившемся Россию, не предоставив каких-либо доказательств.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша в связи с инцидентом вызвали в МИД Польши, но так же без предоставления доказательств российского происхождения дронов. По заявлению Минобороны, российские войска наносили удары по украинским объектам ВПК и не планировали атаки на территорию Польши, но ведомство готово обсудить данный вопрос с польскими коллегами.
Это не первый случай, когда Варшава обвинила Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года на границе Польши с Украиной произошел инцидент с падением снарядов, в результате которого погибли два человека. Первоначально утверждалось, что виновата Россия, но позже польский президент Анджей Дуда признал, что снаряды, вероятно, принадлежат Украине. Эксперты идентифицировали обломки снарядов как части комплекса С-300, находящегося на вооружении Украины.

Самолет фон дер Ляйен

Первого сентября представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила о сбое в электронной навигации на самолете, которым Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский Пловдив. Власти Болгарии выдвинули предположение, что причиной сбоя послужило вмешательство России.
В Кремле заявили о некорректности этих утверждений.
По данным сервиса Flightradar24, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился лишь на девять минут больше запланированного.
ПолитикаНАТОРОССИЯЕСПОЛЬШАРУМЫНИЯДАНИЯУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковДональд ТускМИД
 
 
