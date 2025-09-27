СМИ раскрыли ход НАТО против России
Steigan: НАТО использует инциденты с беспилотниками для давления на население
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Страны НАТО используют инциденты с дронами в своем воздушном пространстве для нагнетания страха перед якобы российской угрозой, пишет колумнист норвежского издания Steigan Арнт Реми Овик.
"Ни один дрон не был обезврежен, и ни один оператор не был пойман — нам не предъявлено вообще никаких вещественных доказательств. Однако эти события уже используются для создания образа, будто Запад оказался под ударом. Это вообще общепризнанная черта провокаций: истинная цель таких инцидентов — не реальная угроза, а нагнетание психологического давления на население", — говорится в материале.
Обозреватель отмечает, что вопрос, которым должны задаться европейцы, "заключается не в том, кто запустил БПЛА, а в том, кому выгодно, чтобы мы в это поверили".
Ранее несколько аэропортов в Дании были вынуждены временно прекратить свою работу из-за сообщений о дронах, якобы замеченных в окрестностях. В понедельник был закрыт аэропорт в Копенгагене. Как сообщило РИА Новости, полиция столицы Дании зафиксировала три дрона около аэропорта, но пока нельзя точно сказать, откуда они появились. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру их страны.
Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что инцидент в небе над Копенгагеном можно расценивать как попытку спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Он подчеркнул, что обвинения СМИ в адрес Москвы не имеют под собой основания, так как Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта в Европе, которая может привести к непредсказуемым последствиям.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова о якобы причастности Москвы к инциденту с дронами в аэропорту Копенгагена, заявил, что бездоказательные обвинения в адрес России приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
