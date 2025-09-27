Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ростовский губернатор поддержал идею о присвоении ЧС из-за ущерба урожаю - 27.09.2025
Ростовский губернатор поддержал идею о присвоении ЧС из-за ущерба урожаю
Ростовский губернатор поддержал идею о присвоении ЧС из-за ущерба урожаю - 27.09.2025, ПРАЙМ
Ростовский губернатор поддержал идею о присвоении ЧС из-за ущерба урожаю
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что поддержана просьба о присвоении федерального характера ЧС в связи с ущербом урожаю в регионе из-за непогоды. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T14:12+0300
2025-09-27T14:24+0300
общество
ростовская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/28/841472809_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_b4ae965b4d2401995115d8b7472affe8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - ПРАЙМ. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что поддержана просьба о присвоении федерального характера ЧС в связи с ущербом урожаю в регионе из-за непогоды.По данным властей, из-за аномальной погоды в области в текущем году пострадало или погибло около 1 миллиона гектаров посевов. Региональный режим ЧС ранее был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи - в 27. Посевы погибли на площади 203 тысяч гектаров. Ущерб составил около 4 миллиардов рублей."Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации", - приводит в субботу слова губернатора правительство региона.Отмечается, что в настоящее время идет оформление этого решения. Оно позволит привлечь дополнительные ресурсы для компенсации потерь и поможет аграриям области быстрее восстановиться.Так, на встрече с губернатором в субботу главы хозяйств Цимлянского района рассказали, что из-за возвратных заморозков и засухи в районе погибла седьмая часть посевов, а урожайность с 2024года снизилась с 35 до 27 ц/га.Слюсарь, в свою очередь, сообщил, что обсуждал ситуацию на встрече с президентом, вице-премьером, главой Минсельхоза России."Очень оперативно было принято решение о дополнительных лимитах по льготному кредитованию на осеннюю посевную", - сказал он.Губернатор добавил, что самый критичный вопрос - пролонгация уже имеющихся кредитов для тех хозяйств, которые не смогут их погасить в текущем году. Речь идет о почти 300 займах."Важно обеспечить возможность субсидирования и переноса этих долгов на следующий год. Мы уже ведем эту работу с федеральным министерством", - пояснил глава региона.
ростовская область
общество , ростовская область
Общество , Ростовская область
14:12 27.09.2025 (обновлено: 14:24 27.09.2025)
 
Ростовский губернатор поддержал идею о присвоении ЧС из-за ущерба урожаю

В Ростовской области поддержали режим ЧС из-за массовой гибели посевов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - ПРАЙМ. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что поддержана просьба о присвоении федерального характера ЧС в связи с ущербом урожаю в регионе из-за непогоды.
По данным властей, из-за аномальной погоды в области в текущем году пострадало или погибло около 1 миллиона гектаров посевов. Региональный режим ЧС ранее был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи - в 27. Посевы погибли на площади 203 тысяч гектаров. Ущерб составил около 4 миллиардов рублей.
"Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации", - приводит в субботу слова губернатора правительство региона.
Отмечается, что в настоящее время идет оформление этого решения. Оно позволит привлечь дополнительные ресурсы для компенсации потерь и поможет аграриям области быстрее восстановиться.
Так, на встрече с губернатором в субботу главы хозяйств Цимлянского района рассказали, что из-за возвратных заморозков и засухи в районе погибла седьмая часть посевов, а урожайность с 2024года снизилась с 35 до 27 ц/га.
Слюсарь, в свою очередь, сообщил, что обсуждал ситуацию на встрече с президентом, вице-премьером, главой Минсельхоза России.
"Очень оперативно было принято решение о дополнительных лимитах по льготному кредитованию на осеннюю посевную", - сказал он.
Губернатор добавил, что самый критичный вопрос - пролонгация уже имеющихся кредитов для тех хозяйств, которые не смогут их погасить в текущем году. Речь идет о почти 300 займах.
"Важно обеспечить возможность субсидирования и переноса этих долгов на следующий год. Мы уже ведем эту работу с федеральным министерством", - пояснил глава региона.
Общество Ростовская область
 
 
Заголовок открываемого материала