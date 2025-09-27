Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БПЛА нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии - 27.09.2025
БПЛА нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии
БПЛА нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии - 27.09.2025, ПРАЙМ
БПЛА нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии
БПЛА нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии, пострадавших нет, целостность объекта не нарушена, ущерб незначительный, сообщил глава республики Олег | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T08:56+0300
2025-09-27T08:56+0300
происшествия
россия
чувашия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_0:152:3177:1939_1920x0_80_0_0_717084bd805f78c55a458a3fabbb1cdd.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - ПРАЙМ. БПЛА нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии, пострадавших нет, целостность объекта не нарушена, ущерб незначительный, сообщил глава республики Олег Николаев. "Сегодня утром на территории Чувашской республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Удар нанесён по нефтеперекачивающей станции возле деревни Конары Цивильского округа", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет, как и угрозы для населения. "Целостность объекта не нарушена. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена", - сообщил глава Чувашии. По его словам, система экстренного реагирования работает в усиленном режиме. "Мы держим ситуацию под полным контролем и принимаем все необходимые меры для безопасности региона и жителей", - заверил глава региона.
Происшествия, РОССИЯ, Чувашия, УКРАИНА
08:56 27.09.2025
 
БПЛА нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии

© РИА Новости . Станислав Красильников
БПЛА "Орлан-30"
БПЛА "Орлан-30". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - ПРАЙМ. БПЛА нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии, пострадавших нет, целостность объекта не нарушена, ущерб незначительный, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Сегодня утром на территории Чувашской республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Удар нанесён по нефтеперекачивающей станции возле деревни Конары Цивильского округа", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавших нет, как и угрозы для населения.
"Целостность объекта не нарушена. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена", - сообщил глава Чувашии.
По его словам, система экстренного реагирования работает в усиленном режиме. "Мы держим ситуацию под полным контролем и принимаем все необходимые меры для безопасности региона и жителей", - заверил глава региона.
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА
25 сентября, 15:06
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА
25 сентября, 15:06
 
Происшествия
 
 
