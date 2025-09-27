Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан резко ответил на провокацию Зеленского - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250927/orban-862891900.html
Орбан резко ответил на провокацию Зеленского
Орбан резко ответил на провокацию Зеленского - 27.09.2025, ПРАЙМ
Орбан резко ответил на провокацию Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X, комментируя заявление Владимира Зеленского об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T20:20+0300
2025-09-27T20:20+0300
венгрия
украина
будапешт
владимир зеленский
виктор орбан
петер сийярто
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7b29c18a0be926b9befa44d2351e66b9.jpg
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X, комментируя заявление Владимира Зеленского об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими украинскую границу, призвал его отстать от Будапешта."Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас преследовать!" — высказался он.В пятницу Зеленский, не предоставив никаких подтверждений, обвинил якобы венгерские разведывательные беспилотники в нарушении украинского воздушного пространства.В ответ министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский, вероятно, начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".Позже глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал венгерские власти в ответ на их обвинения Зеленского в "хунгарофобии".
https://1prime.ru/20250927/zelenskiy-862884758.html
https://1prime.ru/20250927/vengriya-862891145.html
венгрия
украина
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_5361ba185bc3b25db8ad451a79333100.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, украина, будапешт, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, нато, ес
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Будапешт, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, НАТО, ЕС
20:20 27.09.2025
 
Орбан резко ответил на провокацию Зеленского

Орбан призвал Зеленского перестать преследовать Венгрию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X, комментируя заявление Владимира Зеленского об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими украинскую границу, призвал его отстать от Будапешта.
"Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас преследовать!" — высказался он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Депутат Рады сделал громкое заявление о психическом состоянии Зеленского
16:14
В пятницу Зеленский, не предоставив никаких подтверждений, обвинил якобы венгерские разведывательные беспилотники в нарушении украинского воздушного пространства.
В ответ министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский, вероятно, начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".
Позже глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал венгерские власти в ответ на их обвинения Зеленского в "хунгарофобии".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
"Это фейк!" В Венгрии ответили на обвинения главы МИД Украины
19:44
 
ВЕНГРИЯУКРАИНАБудапештВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер СийяртоНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала