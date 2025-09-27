https://1prime.ru/20250927/orban-862891900.html

Орбан резко ответил на провокацию Зеленского

Орбан резко ответил на провокацию Зеленского - 27.09.2025, ПРАЙМ

Орбан резко ответил на провокацию Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X, комментируя заявление Владимира Зеленского об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими... | 27.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X, комментируя заявление Владимира Зеленского об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими украинскую границу, призвал его отстать от Будапешта."Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас преследовать!" — высказался он.В пятницу Зеленский, не предоставив никаких подтверждений, обвинил якобы венгерские разведывательные беспилотники в нарушении украинского воздушного пространства.В ответ министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский, вероятно, начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".Позже глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал венгерские власти в ответ на их обвинения Зеленского в "хунгарофобии".

