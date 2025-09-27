Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе создают новую коалицию - 27.09.2025
Политика
На Западе создают новую коалицию
Двенадцать государств объявили о создании коалиции для оказания поддержки Палестине, сообщает Figaro. | 27.09.2025
2025-09-27T05:21+0300
2025-09-27T05:23+0300
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Двенадцать государств объявили о создании коалиции для оказания поддержки Палестине, сообщает Figaro."Чрезвычайная коалиция по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской автономии создается для помощи в преодолении беспрецедентного финансового кризиса, с которым столкнулась Палестинская автономия", — сообщается в статье. Как указано, в новую коалицию решили войти Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония. Эти страны намерены направить 170 миллионов долларов для поддержки палестинских властей в Рамалле, как говорится в публикации. В минувшее воскресенье, 21 сентября, Великобритания официально признала государство Палестина. Вслед за ней на это шаг пошли Канада, Австралия и Португалия. О намерении признать Палестину в скором времени заявили и многие другие страны.
ru-RU
05:21 27.09.2025 (обновлено: 05:23 27.09.2025)
 
На Западе создают новую коалицию

Figaro: 12 государств объявили о создании коалиции для поддержки Палестины

© AFP / Justin Tallis !Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
!Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
© AFP / Justin Tallis 
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Двенадцать государств объявили о создании коалиции для оказания поддержки Палестине, сообщает Figaro.
"Чрезвычайная коалиция по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской автономии создается для помощи в преодолении беспрецедентного финансового кризиса, с которым столкнулась Палестинская автономия", — сообщается в статье.
Как указано, в новую коалицию решили войти Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония. Эти страны намерены направить 170 миллионов долларов для поддержки палестинских властей в Рамалле, как говорится в публикации.
В минувшее воскресенье, 21 сентября, Великобритания официально признала государство Палестина. Вслед за ней на это шаг пошли Канада, Австралия и Португалия. О намерении признать Палестину в скором времени заявили и многие другие страны.
Заголовок открываемого материала