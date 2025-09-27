https://1prime.ru/20250927/palestina-862865494.html

На Западе создают новую коалицию

На Западе создают новую коалицию - 27.09.2025, ПРАЙМ

На Западе создают новую коалицию

Двенадцать государств объявили о создании коалиции для оказания поддержки Палестине, сообщает Figaro. | 27.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Двенадцать государств объявили о создании коалиции для оказания поддержки Палестине, сообщает Figaro."Чрезвычайная коалиция по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской автономии создается для помощи в преодолении беспрецедентного финансового кризиса, с которым столкнулась Палестинская автономия", — сообщается в статье. Как указано, в новую коалицию решили войти Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония. Эти страны намерены направить 170 миллионов долларов для поддержки палестинских властей в Рамалле, как говорится в публикации. В минувшее воскресенье, 21 сентября, Великобритания официально признала государство Палестина. Вслед за ней на это шаг пошли Канада, Австралия и Португалия. О намерении признать Палестину в скором времени заявили и многие другие страны.

