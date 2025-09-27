https://1prime.ru/20250927/palestina-862865494.html
На Западе создают новую коалицию
На Западе создают новую коалицию - 27.09.2025, ПРАЙМ
На Западе создают новую коалицию
Двенадцать государств объявили о создании коалиции для оказания поддержки Палестине, сообщает Figaro. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T05:21+0300
2025-09-27T05:21+0300
2025-09-27T05:23+0300
политика
запад
палестина
великобритания
франция
бельгия
ирландия
исландия
испания
словения
https://cdnn.1prime.ru/img/82902/59/829025994_0:267:4392:2738_1920x0_80_0_0_83e995245e8d30d27a5b718c435f7fd6.jpg
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Двенадцать государств объявили о создании коалиции для оказания поддержки Палестине, сообщает Figaro."Чрезвычайная коалиция по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской автономии создается для помощи в преодолении беспрецедентного финансового кризиса, с которым столкнулась Палестинская автономия", — сообщается в статье. Как указано, в новую коалицию решили войти Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония. Эти страны намерены направить 170 миллионов долларов для поддержки палестинских властей в Рамалле, как говорится в публикации. В минувшее воскресенье, 21 сентября, Великобритания официально признала государство Палестина. Вслед за ней на это шаг пошли Канада, Австралия и Португалия. О намерении признать Палестину в скором времени заявили и многие другие страны.
https://1prime.ru/20250906/italiya-861875308.html
запад
палестина
великобритания
франция
бельгия
ирландия
исландия
испания
словения
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82902/59/829025994_194:0:4199:3004_1920x0_80_0_0_b71a4ec2d27040b81a851323741624ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, палестина, великобритания, франция, бельгия, ирландия, исландия, испания, словения, япония, коалиция
Политика, ЗАПАД, ПАЛЕСТИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, ИРЛАНДИЯ, Исландия, ИСПАНИЯ, СЛОВЕНИЯ, ЯПОНИЯ, коалиция
На Западе создают новую коалицию
Figaro: 12 государств объявили о создании коалиции для поддержки Палестины
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ.
Двенадцать государств объявили о создании коалиции для оказания поддержки Палестине, сообщает Figaro
.
"Чрезвычайная коалиция по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской автономии создается для помощи в преодолении беспрецедентного финансового кризиса, с которым столкнулась Палестинская автономия", — сообщается в статье.
Как указано, в новую коалицию решили войти Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония. Эти страны намерены направить 170 миллионов долларов для поддержки палестинских властей в Рамалле, как говорится в публикации.
В минувшее воскресенье, 21 сентября, Великобритания официально признала государство Палестина. Вслед за ней на это шаг пошли Канада, Австралия и Португалия. О намерении признать Палестину в скором времени заявили и многие другие страны.
В Италии пояснили, как Путин изменил планы "коалиции желающих" по Украине