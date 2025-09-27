https://1prime.ru/20250927/palestina-862872254.html
Двенадцать стран создали коалицию по финансовой устойчивости Палестины
Двенадцать стран создали коалицию по финансовой устойчивости Палестины - 27.09.2025, ПРАЙМ
Двенадцать стран создали коалицию по финансовой устойчивости Палестины
Двенадцать стран, в числе которых Франция, Япония, Саудовская Аравия, Испания и Великобритания, объявили о создании коалиции по обеспечению финансовой... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T09:56+0300
2025-09-27T09:56+0300
2025-09-27T09:56+0300
мировая экономика
испания
палестина
франция
кир стармер
биньямин нетаньяху
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862589172_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_62b6ed8ff364bf0879089bd24dafec36.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Двенадцать стран, в числе которых Франция, Япония, Саудовская Аравия, Испания и Великобритания, объявили о создании коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской администрации, сообщает испанский МИД. "Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения. Испания, Швейцария и Соединенное Королевство объявили о создании чрезвычайной коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской администрации... Ее первоочередная цель - стабилизировать финансы Палестинской администрации и сохранить ее способность управлять, предоставлять основные услуги и поддерживать безопасность", - говорится в заявлении на сайте МИД Испании. Как отмечается, многие из стран коалиции уже внесли значительный финансовый вклад и пообещали администрации постоянную поддержку. Офис премьер-министра Палестины Мухаммеда Мустафы сообщал, что в Нью-Йорке Саудовская Аравия объявила о выделении для Палестинской администрации 90 миллионов долларов, Испания - 50 миллионов долларов, а Германия - 30 миллионов евро. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
https://1prime.ru/20250927/posol--862868531.html
испания
палестина
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862589172_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fcfcd277164ef3aad8189a016e10af19.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, испания, палестина, франция, кир стармер, биньямин нетаньяху, мид, оон
Мировая экономика, ИСПАНИЯ, ПАЛЕСТИНА, ФРАНЦИЯ, Кир Стармер, Биньямин Нетаньяху, МИД, ООН
Двенадцать стран создали коалицию по финансовой устойчивости Палестины
Двенадцать стран вошли в коалицию для стабилизации финансов Палестинской администрации