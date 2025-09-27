Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Двенадцать стран создали коалицию по финансовой устойчивости Палестины - 27.09.2025
Двенадцать стран создали коалицию по финансовой устойчивости Палестины
Двенадцать стран создали коалицию по финансовой устойчивости Палестины - 27.09.2025, ПРАЙМ
Двенадцать стран создали коалицию по финансовой устойчивости Палестины
Двенадцать стран, в числе которых Франция, Япония, Саудовская Аравия, Испания и Великобритания, объявили о создании коалиции по обеспечению финансовой... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T09:56+0300
2025-09-27T09:56+0300
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Двенадцать стран, в числе которых Франция, Япония, Саудовская Аравия, Испания и Великобритания, объявили о создании коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской администрации, сообщает испанский МИД. "Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения. Испания, Швейцария и Соединенное Королевство объявили о создании чрезвычайной коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской администрации... Ее первоочередная цель - стабилизировать финансы Палестинской администрации и сохранить ее способность управлять, предоставлять основные услуги и поддерживать безопасность", - говорится в заявлении на сайте МИД Испании. Как отмечается, многие из стран коалиции уже внесли значительный финансовый вклад и пообещали администрации постоянную поддержку. Офис премьер-министра Палестины Мухаммеда Мустафы сообщал, что в Нью-Йорке Саудовская Аравия объявила о выделении для Палестинской администрации 90 миллионов долларов, Испания - 50 миллионов долларов, а Германия - 30 миллионов евро. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
09:56 27.09.2025
 
Двенадцать стран создали коалицию по финансовой устойчивости Палестины

Двенадцать стран вошли в коалицию для стабилизации финансов Палестинской администрации

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Двенадцать стран, в числе которых Франция, Япония, Саудовская Аравия, Испания и Великобритания, объявили о создании коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской администрации, сообщает испанский МИД.
"Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения. Испания, Швейцария и Соединенное Королевство объявили о создании чрезвычайной коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской администрации... Ее первоочередная цель - стабилизировать финансы Палестинской администрации и сохранить ее способность управлять, предоставлять основные услуги и поддерживать безопасность", - говорится в заявлении на сайте МИД Испании.
Как отмечается, многие из стран коалиции уже внесли значительный финансовый вклад и пообещали администрации постоянную поддержку.
Офис премьер-министра Палестины Мухаммеда Мустафы сообщал, что в Нью-Йорке Саудовская Аравия объявила о выделении для Палестинской администрации 90 миллионов долларов, Испания - 50 миллионов долларов, а Германия - 30 миллионов евро.
Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября.
В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
