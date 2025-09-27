Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Находимся на этом этапе". В Европе раскрыли новый ход Запада против России - 27.09.2025
"Находимся на этом этапе". В Европе раскрыли новый ход Запада против России
"Находимся на этом этапе". В Европе раскрыли новый ход Запада против России - 27.09.2025, ПРАЙМ
"Находимся на этом этапе". В Европе раскрыли новый ход Запада против России
Западные элиты начали идти на все уловки против России, поскольку проект "Украина" завершается, пишет кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Западные элиты начали идти на все уловки против России, поскольку проект "Украина" завершается, пишет кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X."Мы находимся на таком этапе конфликта на Украине, когда глобалистская политическая элита извлекает из нее максимальную выгоду. Они используют все возможные уловки, чтобы заработать как можно больше денег до того, как проект "Украина" завершится и начнется следующий", — заявил он.События в ДанииНа минувшей неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, но пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру королевства за все время.Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что подозрения, которые высказывали СМИ в адрес Москвы, абсолютно безосновательны, поскольку она не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
"Находимся на этом этапе". В Европе раскрыли новый ход Запада против России

Христофору: Запад пошел на все уловки, поскольку проект Украина завершается

МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Западные элиты начали идти на все уловки против России, поскольку проект "Украина" завершается, пишет кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
"Мы находимся на таком этапе конфликта на Украине, когда глобалистская политическая элита извлекает из нее максимальную выгоду. Они используют все возможные уловки, чтобы заработать как можно больше денег до того, как проект "Украина" завершится и начнется следующий", — заявил он.
СМИ: Трамп не исключил снятия ограничений на удары Украины вглубь России
События в Дании

На минувшей неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, но пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру королевства за все время.
Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что подозрения, которые высказывали СМИ в адрес Москвы, абсолютно безосновательны, поскольку она не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
СМИ рассказали о панике режима Зеленского из-за событий на Украине
