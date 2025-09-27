https://1prime.ru/20250927/polsha-862866175.html

"Открыть новый фронт ". На Западе предсказали войну с Россией

МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. В Европе наблюдаются попытки провоцирования нового конфликта с Россией, сообщает норвежское издание Steigan. "Европа стоит на пороге новой большой войны. Не потому, что этого хочет народ Польши, и не потому, что Россия обязательно хочет открыть новый фронт, а потому, что НАТО и Соединенным Штатам нужна фигура, которую они могут переместить в своей игре великих держав. Польша вписывается в эту схему, и на нее все больше оказывается давление, чтобы она взяла на себя роль прифронтового государства в конфликте с Россией", — отмечается в статье.БПЛА в ПольшеДесятого сентября глава правительства Польши Дональд Туск сделал заявление о том, что над польской территорией были сбиты дроны, которые, как он утверждает, представляли угрозу. По его словам, воздушное пространство Польши нарушили 19 беспилотных летательных аппаратов, и он бездоказательно возложил вину за это на Москву. Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш был вызван в польское Министерство иностранных дел, однако ему не было предъявлено никаких доказательств российского происхождения сбитых дронов. В Минобороны России, в ночь на 10 сентября российские войска наносили удары по объектам украинской военной промышленности, но атаки на объекты на территории Польши не планировалось. При этом оборонное ведомство выразило готовность обсудить этот вопрос с польскими властями. Польша безосновательно уже обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В конце 2022 года на польской границе с Украиной упали снаряды, вследствие чего погибли два человека. Изначальные заявления местных властей утверждали, что это были российские боеприпасы. Позднее занимавший в то время президентский пост Анджей Дуда признал, что, скорее всего, эти снаряды принадлежат Вооруженным силам Украины. Эксперты пришли к выводу, что на фотографиях с места происшествия видны обломки снаряда украинского комплекса С-300.

