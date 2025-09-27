Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России прокомментировал признание Палестины Британией - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250927/posol--862868531.html
Посол России прокомментировал признание Палестины Британией
Посол России прокомментировал признание Палестины Британией - 27.09.2025, ПРАЙМ
Посол России прокомментировал признание Палестины Британией
Признание Великобританией государственности Палестины является не только давно назревшим шагом, но и попыткой правительства лейбористов заработать голоса части... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T08:40+0300
2025-09-27T08:40+0300
политика
общество
россия
палестина
великобритания
лондон
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862868370_0:138:1512:989_1920x0_80_0_0_1bfbd2ac32400ec05b9e11f209bc289d.jpg
ЛОНДОН, 27 сен - ПРАЙМ. Признание Великобританией государственности Палестины является не только давно назревшим шагом, но и попыткой правительства лейбористов заработать голоса части электората, такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол России в Лондоне Андрей Келин. "Палестину признали уже свыше 140 стран. Это символический жест, на который пошли, в частности, Британия, Австралия, Канада и Франция. Помимо прочего, речь о попытке польстить той части электората, которая поддерживает Палестину, и заработать на этом дополнительные голоса избирателей", - сказал посол. В понедельник министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в ходе международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН, посвященной мирному палестино-израильскому урегулированию и реализации урегулирования на принципах двух государств, подтвердила "историческое решение" Лондона признать Палестину. Министр подчеркнула, что у движения ХАМАС не может быть никакой роли в управлении Палестиной, а также призвала к прекращению огня, немедленному освобождению всех заложников и возобновлению поставок гуманитарной помощи.
https://1prime.ru/20250925/palestina-862772270.html
палестина
великобритания
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862868370_0:0:1512:1134_1920x0_80_0_0_47ce9758b13cc51a3fe037dee3468c50.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, палестина, великобритания, лондон, оон
Политика, Общество , РОССИЯ, ПАЛЕСТИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ООН
08:40 27.09.2025
 
Посол России прокомментировал признание Палестины Британией

Келин назвал признание Палестины Британией попыткой лейбористов заработать голоса

© РИА Новости . Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Мария Табак
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛОНДОН, 27 сен - ПРАЙМ. Признание Великобританией государственности Палестины является не только давно назревшим шагом, но и попыткой правительства лейбористов заработать голоса части электората, такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Палестину признали уже свыше 140 стран. Это символический жест, на который пошли, в частности, Британия, Австралия, Канада и Франция. Помимо прочего, речь о попытке польстить той части электората, которая поддерживает Палестину, и заработать на этом дополнительные голоса избирателей", - сказал посол.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в ходе международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН, посвященной мирному палестино-израильскому урегулированию и реализации урегулирования на принципах двух государств, подтвердила "историческое решение" Лондона признать Палестину.
Министр подчеркнула, что у движения ХАМАС не может быть никакой роли в управлении Палестиной, а также призвала к прекращению огня, немедленному освобождению всех заложников и возобновлению поставок гуманитарной помощи.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Аббас обвинил ООН в невыполнении резолюций по Палестине
25 сентября, 17:09
 
ПолитикаОбществоРОССИЯПАЛЕСТИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала