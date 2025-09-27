https://1prime.ru/20250927/posol--862868531.html
Посол России прокомментировал признание Палестины Британией
Посол России прокомментировал признание Палестины Британией - 27.09.2025, ПРАЙМ
Посол России прокомментировал признание Палестины Британией
Признание Великобританией государственности Палестины является не только давно назревшим шагом, но и попыткой правительства лейбористов заработать голоса части... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T08:40+0300
2025-09-27T08:40+0300
2025-09-27T08:40+0300
политика
общество
россия
палестина
великобритания
лондон
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862868370_0:138:1512:989_1920x0_80_0_0_1bfbd2ac32400ec05b9e11f209bc289d.jpg
ЛОНДОН, 27 сен - ПРАЙМ. Признание Великобританией государственности Палестины является не только давно назревшим шагом, но и попыткой правительства лейбористов заработать голоса части электората, такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол России в Лондоне Андрей Келин. "Палестину признали уже свыше 140 стран. Это символический жест, на который пошли, в частности, Британия, Австралия, Канада и Франция. Помимо прочего, речь о попытке польстить той части электората, которая поддерживает Палестину, и заработать на этом дополнительные голоса избирателей", - сказал посол. В понедельник министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в ходе международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН, посвященной мирному палестино-израильскому урегулированию и реализации урегулирования на принципах двух государств, подтвердила "историческое решение" Лондона признать Палестину. Министр подчеркнула, что у движения ХАМАС не может быть никакой роли в управлении Палестиной, а также призвала к прекращению огня, немедленному освобождению всех заложников и возобновлению поставок гуманитарной помощи.
https://1prime.ru/20250925/palestina-862772270.html
палестина
великобритания
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862868370_0:0:1512:1134_1920x0_80_0_0_47ce9758b13cc51a3fe037dee3468c50.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, палестина, великобритания, лондон, оон
Политика, Общество , РОССИЯ, ПАЛЕСТИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ООН
Посол России прокомментировал признание Палестины Британией
Келин назвал признание Палестины Британией попыткой лейбористов заработать голоса