27.09.2025
Политика
Постпред Венесуэлы обвинил Совет по правам человека в политизированности
Совет по правам человека (СПЧ) ООН политизирован, под предлогом "нарушений прав человека" противники Венесуэлы пытаются сменить политический строй в... | 27.09.2025, ПРАЙМ
ЖЕНЕВА, 27 сен - ПРАЙМ. Совет по правам человека (СПЧ) ООН политизирован, под предлогом "нарушений прав человека" противники Венесуэлы пытаются сменить политический строй в государстве, заявил РИА Новости постпред боливарианской республики при Организации Объединенных Наций в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз. По словам постоянного представителя, вопрос прав человека использовался противниками правительства бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, а теперь нацелен против кабмина действующего лидера страны Николаса Мадуро. "Они пытаются использовать права человека в качестве инструмента для смены политического строя. Инструмент так называемых прав человека используется, чтобы испортить репутацию, делегитимизировать правительства, которые не хотят делать то, что их пытаются заставить делать крупные державы", - сказал агентству дипломат. Постпред отметил, что вызывает недоумение "односторонняя" деятельность совета. "Слышали ли вы хотя бы об одной резолюции, осуждающей ситуацию с правами человека в европейских странах? Или права человека нарушаются только в так называемых странах третьего мира, но они не нарушаются в США, Франции, Германии и Великобритании?" - заметил постоянный представитель. Дипломат также подчеркнул, что та же ситуация с миграцией в средиземноморском регионе - пример масштабных нарушений прав человека, которые стали следствием миграционной политики Евросоюза, но об этом СПЧ не говорит.
16:33 27.09.2025
 
Постпред Венесуэлы обвинил Совет по правам человека в политизированности

Постпред Венесуэлы при ООН раскритиковал Совет по правам человека за политизированность

ЖЕНЕВА, 27 сен - ПРАЙМ. Совет по правам человека (СПЧ) ООН политизирован, под предлогом "нарушений прав человека" противники Венесуэлы пытаются сменить политический строй в государстве, заявил РИА Новости постпред боливарианской республики при Организации Объединенных Наций в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз.
По словам постоянного представителя, вопрос прав человека использовался противниками правительства бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, а теперь нацелен против кабмина действующего лидера страны Николаса Мадуро.
"Они пытаются использовать права человека в качестве инструмента для смены политического строя. Инструмент так называемых прав человека используется, чтобы испортить репутацию, делегитимизировать правительства, которые не хотят делать то, что их пытаются заставить делать крупные державы", - сказал агентству дипломат.
Постпред отметил, что вызывает недоумение "односторонняя" деятельность совета.
"Слышали ли вы хотя бы об одной резолюции, осуждающей ситуацию с правами человека в европейских странах? Или права человека нарушаются только в так называемых странах третьего мира, но они не нарушаются в США, Франции, Германии и Великобритании?" - заметил постоянный представитель.
Дипломат также подчеркнул, что та же ситуация с миграцией в средиземноморском регионе - пример масштабных нарушений прав человека, которые стали следствием миграционной политики Евросоюза, но об этом СПЧ не говорит.
