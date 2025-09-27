https://1prime.ru/20250927/postpred--862885505.html

Постпред Венесуэлы обвинил Совет по правам человека в политизированности

Постпред Венесуэлы обвинил Совет по правам человека в политизированности - 27.09.2025, ПРАЙМ

Постпред Венесуэлы обвинил Совет по правам человека в политизированности

Совет по правам человека (СПЧ) ООН политизирован, под предлогом "нарушений прав человека" противники Венесуэлы пытаются сменить политический строй в... | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T16:33+0300

2025-09-27T16:33+0300

2025-09-27T16:33+0300

политика

общество

венесуэла

женева

сша

николас мадуро

оон

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861400526_0:563:1639:1485_1920x0_80_0_0_50c739e03712372d3aa2ddcd742a8c99.jpg

ЖЕНЕВА, 27 сен - ПРАЙМ. Совет по правам человека (СПЧ) ООН политизирован, под предлогом "нарушений прав человека" противники Венесуэлы пытаются сменить политический строй в государстве, заявил РИА Новости постпред боливарианской республики при Организации Объединенных Наций в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз. По словам постоянного представителя, вопрос прав человека использовался противниками правительства бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, а теперь нацелен против кабмина действующего лидера страны Николаса Мадуро. "Они пытаются использовать права человека в качестве инструмента для смены политического строя. Инструмент так называемых прав человека используется, чтобы испортить репутацию, делегитимизировать правительства, которые не хотят делать то, что их пытаются заставить делать крупные державы", - сказал агентству дипломат. Постпред отметил, что вызывает недоумение "односторонняя" деятельность совета. "Слышали ли вы хотя бы об одной резолюции, осуждающей ситуацию с правами человека в европейских странах? Или права человека нарушаются только в так называемых странах третьего мира, но они не нарушаются в США, Франции, Германии и Великобритании?" - заметил постоянный представитель. Дипломат также подчеркнул, что та же ситуация с миграцией в средиземноморском регионе - пример масштабных нарушений прав человека, которые стали следствием миграционной политики Евросоюза, но об этом СПЧ не говорит.

https://1prime.ru/20250927/oon-862884240.html

венесуэла

женева

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , венесуэла, женева, сша, николас мадуро, оон, ес