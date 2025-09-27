Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о новой просьбе Сеула к Москве - 27.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Южной Кореи Чо Хен во время встречи со своим коллегой Сергеем Лавровым попросил Россию поддержать южнокорейские компании, продолжающие работать в стране, передает Yonhap."Чо попросил Россию с вниманием отнестись к защите южнокорейских граждан в стране и подчеркнул важность создания благоприятных условий для южнокорейских компаний, работающих на территории государства", — говорится в публикации.Отмечается, что оба министра согласились дальше поддерживать связь.Лавров и Чо накануне провели переговоры в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН
11:39 27.09.2025
 
СМИ рассказали о новой просьбе Сеула к Москве

Yonhap: МИД Южной Кореи попросил Лаврова защитить интересы ее компаний в РФ

 | Перейти в медиабанкФлаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Южной Кореи Чо Хен во время встречи со своим коллегой Сергеем Лавровым попросил Россию поддержать южнокорейские компании, продолжающие работать в стране, передает Yonhap.
"Чо попросил Россию с вниманием отнестись к защите южнокорейских граждан в стране и подчеркнул важность создания благоприятных условий для южнокорейских компаний, работающих на территории государства", — говорится в публикации.
Отмечается, что оба министра согласились дальше поддерживать связь.
Лавров и Чо накануне провели переговоры в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН
