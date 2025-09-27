https://1prime.ru/20250927/prosba-862875529.html
СМИ рассказали о новой просьбе Сеула к Москве
2025-09-27T11:39+0300
россия
мировая экономика
нью-йорк
южная корея
сергей лавров
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853461810_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_6de01ac283d43befc1b66001514219f3.png
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Южной Кореи Чо Хен во время встречи со своим коллегой Сергеем Лавровым попросил Россию поддержать южнокорейские компании, продолжающие работать в стране, передает Yonhap."Чо попросил Россию с вниманием отнестись к защите южнокорейских граждан в стране и подчеркнул важность создания благоприятных условий для южнокорейских компаний, работающих на территории государства", — говорится в публикации.Отмечается, что оба министра согласились дальше поддерживать связь.Лавров и Чо накануне провели переговоры в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН
нью-йорк
южная корея
