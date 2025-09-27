https://1prime.ru/20250927/putin-862865645.html

Путин отметил динамичное развитие отношений России и Туркмении

АШХАБАД, 27 сен - ПРАЙМ. Отношения углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменией динамично развиваются во всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову в связи с 34-й годовщиной независимости республики. День независимости в Туркмении отмечают 27 сентября. "Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана - Дня независимости… Отношения углублённого стратегического партнёрства между нашими странами динамично развиваются во всех направлениях", - говорится в тексте поздравления, опубликованного в официальной газете "Нейтральный Туркменистан". Путин подчеркнул готовность продолжить конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. По его словам, это отвечает коренным интересам дружественных народов РФ и Туркмении. Президент России отметил, что развитие двустороннего сотрудничества способствует обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе. Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а жителям Туркмении - благополучия и процветания.

