Путин отметил динамичное развитие отношений России и Туркмении
Путин отметил динамичное развитие отношений России и Туркмении - 27.09.2025, ПРАЙМ
Путин отметил динамичное развитие отношений России и Туркмении
Отношения углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменией динамично развиваются во всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин в... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T05:25+0300
2025-09-27T05:25+0300
2025-09-27T05:25+0300
россия
экономика
мировая экономика
туркмения
рф
центральная азия
владимир путин
сердар бердымухамедов
АШХАБАД, 27 сен - ПРАЙМ. Отношения углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменией динамично развиваются во всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову в связи с 34-й годовщиной независимости республики.
День независимости в Туркмении отмечают 27 сентября.
"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана - Дня независимости… Отношения углублённого стратегического партнёрства между нашими странами динамично развиваются во всех направлениях", - говорится в тексте поздравления, опубликованного в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".
Путин подчеркнул готовность продолжить конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. По его словам, это отвечает коренным интересам дружественных народов РФ и Туркмении.
Президент России отметил, что развитие двустороннего сотрудничества способствует обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе.
Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а жителям Туркмении - благополучия и процветания.
Путин отметил динамичное развитие отношений России и Туркмении
Путин поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с Днем независимости
