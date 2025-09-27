Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь
12:00 27.09.2025
 
Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - ПРАЙМ. Поставки бензина в Севастополь идут в режиме нон-стоп, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В четверг Развожаев заявил, что ситуацию с дефицитом бензина марки AИ-95 в Севастополе стабилизируют в течение двух дней, проблем с дизельным топливом нет. Дефицит бензина, по его словам, сложился по беспристрастным причинам, связанным с регламентными и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны, транспортной логистикой и искусственным ажиотажем.
"Продолжаю в ручном режиме заниматься вопросом по бензину. Ситуация непростая, но топливо в город везут в режиме нон-стоп. Очередная партия бензовозов пришла, и с утра топливо развозят по АЗС ТЭС. Дт, ДтNP и АИ-95 NP продаются без ограничений", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор также опубликовал адреса заправок, куда бензовозы уже завезли топливо.
Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже отступила от рекорда
Вчера, 15:06
 
