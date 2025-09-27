https://1prime.ru/20250927/razvozhaev-862876268.html

Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь

Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь - 27.09.2025, ПРАЙМ

Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь

Поставки бензина в Севастополь идут в режиме нон-стоп, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. | 27.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - ПРАЙМ. Поставки бензина в Севастополь идут в режиме нон-стоп, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В четверг Развожаев заявил, что ситуацию с дефицитом бензина марки AИ-95 в Севастополе стабилизируют в течение двух дней, проблем с дизельным топливом нет. Дефицит бензина, по его словам, сложился по беспристрастным причинам, связанным с регламентными и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны, транспортной логистикой и искусственным ажиотажем. "Продолжаю в ручном режиме заниматься вопросом по бензину. Ситуация непростая, но топливо в город везут в режиме нон-стоп. Очередная партия бензовозов пришла, и с утра топливо развозят по АЗС ТЭС. Дт, ДтNP и АИ-95 NP продаются без ограничений", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор также опубликовал адреса заправок, куда бензовозы уже завезли топливо.

