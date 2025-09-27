https://1prime.ru/20250927/reuters-862869932.html

Речь Трампа на ГА ООН вызвала смятение в Европе, пишет Reuters

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН вызвала смятение у ряда европейских политиков, которые увидели в выступлении американского лидера подрыв общих демократических ценностей, передает агентство Reuters, поговорившее с несколькими европейскими официальными лицами. Ранее на ГА ООН Трамп заявил, что проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый монстр", который разрушает Европу, и это должно прекратиться. По его словам, страны Европы "катятся в ад" из-за бесконтрольной иммиграции. Он также назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен. "Речь вызвала смятение у многих в Европе, а у некоторых и недоумение, причем не только из-за ее тона, но и из-за того, что они увидели в ней более глубокую эрозию общих демократических ценностей", - говорится в материале агентства. Председатель Европейского совета Антониу Кошта, в частности, заявил в комментарии агентству, что в Европе сохраняют ценности, "особенно свободу слова", однако там не разделяют видение этих ценностей с рядом американских официальных лиц. "Очевидно, что теперь мы не разделяем видение этих ценностей с некоторыми американскими политиками", - подчеркнул Кошта. Работающий во Франции европейский дипломат выразил в комментарии агентству мнение, что Трамп предполагает, что Европа хочет того же, что и его администрация. "Возможно, нам стоит начать импортировать американский воздух в баллонах, раз уж он, по всей видимости, такой чистый", - заявил собеседник агентства. Агентство при этом отмечает, что несколько опрошенных им в ходе недели ГА ООН европейских министров избегали критики американской администрации, публично подчеркивая, что между сторонами существуют стратегические отношения и что "демократические традиции Вашингтона всегда будут преобладать". "Я полностью уверена, что США смогут решить свои проблемы. Их институты сильны, и у них очень давняя традиция свободы слова", - заявила в комментарии агентству министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

