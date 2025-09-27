Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Rheinmetall предлагал Эстонии построить завод по производству боеприпасов - 27.09.2025, ПРАЙМ
Rheinmetall предлагал Эстонии построить завод по производству боеприпасов
вооружения
бизнес
эстония
латвия
европа
rheinmetall
financial times
нато
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предлагал Эстонии построить в стране завод по производству боеприпасов, однако Таллину не понравились условия сделки, заявил глава эстонского минобороны Ханно Певкур. В четверг газета Welt сообщала, что Rheinmetall и Латвийская государственная оборонная корпорация планируют построить в Латвии завод по производству боеприпасов. "Условия этого предложения были таковы, что из кармана эстонских налогоплательщиков ушла бы очень большая сумма - сначала на приобретение доли, а затем на обязательство закупок у них - и это не включало бы в себя контрольный пакет акций для Эстонии, как мы сейчас видим это в случае с Латвией", - приводит слова Певкура телерадиокомпания ERR, добавляя, что Rheinmetall сделал Эстонии аналогичное предложение, как Латвии. По данным телерадиокомпании, Эстония решила провести открытый тендер на выбор производителя боеприпасов, в котором Rheinmetall участия не принимала. Согласно ERR, Певкур заявил, что первые соглашения, которые должны быть подписаны уже в ближайшие недели, не налагают на Эстонию таких больших обязательств. Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
эстония
латвия
европа
бизнес, эстония, латвия, европа, rheinmetall, financial times, нато
Вооружения, Бизнес, ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЕВРОПА, Rheinmetall, Financial Times, НАТО
15:14 27.09.2025
 
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предлагал Эстонии построить в стране завод по производству боеприпасов, однако Таллину не понравились условия сделки, заявил глава эстонского минобороны Ханно Певкур.
В четверг газета Welt сообщала, что Rheinmetall и Латвийская государственная оборонная корпорация планируют построить в Латвии завод по производству боеприпасов.
"Условия этого предложения были таковы, что из кармана эстонских налогоплательщиков ушла бы очень большая сумма - сначала на приобретение доли, а затем на обязательство закупок у них - и это не включало бы в себя контрольный пакет акций для Эстонии, как мы сейчас видим это в случае с Латвией", - приводит слова Певкура телерадиокомпания ERR, добавляя, что Rheinmetall сделал Эстонии аналогичное предложение, как Латвии.
По данным телерадиокомпании, Эстония решила провести открытый тендер на выбор производителя боеприпасов, в котором Rheinmetall участия не принимала. Согласно ERR, Певкур заявил, что первые соглашения, которые должны быть подписаны уже в ближайшие недели, не налагают на Эстонию таких больших обязательств.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Глава Rheinmetall заявил о готовности поставить Польше системы ПВО
12 сентября, 09:07
 
