Рослесхоз рассказал, от чего зависит размер штрафа за незаконную вырубку

2025-09-27T04:55+0300

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Сумма штрафа за незаконную вырубку в России зависит от размера дерева и уровня охраны леса, в котором оно растет, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Размер штрафа зависит от объема дерева. Большой вековой дуб, конечно, стоит дороже, чем какая-нибудь десятилетняя тоненькая елка. Второй момент зависит от вида лесов. Чем более охранный лес, тем больше штраф", - сказал Советников.

2025

