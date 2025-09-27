https://1prime.ru/20250927/rosleshoz-862865184.html
Рослесхоз рассказал, от чего зависит размер штрафа за незаконную вырубку
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Сумма штрафа за незаконную вырубку в России зависит от размера дерева и уровня охраны леса, в котором оно растет, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
"Размер штрафа зависит от объема дерева. Большой вековой дуб, конечно, стоит дороже, чем какая-нибудь десятилетняя тоненькая елка. Второй момент зависит от вида лесов. Чем более охранный лес, тем больше штраф", - сказал Советников.
