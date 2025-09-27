https://1prime.ru/20250927/rossijane-862866568.html
Россияне чаще всего бронируют апартаменты в Черногории
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Россияне в текущем году за границей наиболее часто бронируют апартаменты и апарт-отели в Черногории: там они составляют 36,6% от всех отельных заказов по стране при цене примерно 2 800 рублей за ночь, сообщили РИА Новости в сервисе для бронирования путешествий OneTwoTrip.
"За границей россияне чаще всего бронируют апартаменты и апарт-отели в Черногории: 36,6% от всех отельных заказов по стране оформлены в подобных объектах размещения; забронировать квартиру можно примерно за 2 800 рублей в сутки", - говорится в сообщении.
На втором месте по бронированию апартаментов за границей оказалась Хорватия, где на апарт-отели приходится 25% бронирований со средней стоимостью номера 13 600 рублей в сутки. Кроме того, такого типа жилье за рубежом россияне выбирают на Кипре, в Греции, Польше, Венгрии, Малайзии, Марокко, а также в Румынии и Испании. По цене в этих странах получается от 7 тысяч рублей до 19 тысяч рублей.
"Лидером среди российских направлений оказался Каспийск: 49,1% заказов в городе приходятся на апартаменты и апарт-отели, а средняя стоимость аренды составляет 5 600 рублей в сутки. Довольно часто такие объекты размещения бронируют также в Светлогорске (46,3%, 7 200 рублей в сутки) и Норильске (41,7%, 5 600 рублей в сутки)", - отмечается в сообщении.
Также в десятку городов, где туристы предпочитают останавливаться в апартаментах, вошли Зеленоградск (39,1% заказов со стоимостью ночи 8 000 рублей), Новый Уренгой (34,4% за 3 800 рублей), Калининград (34,3% за 5 300 рублей), Новосибирск (32,4% за 4 100 рублей), Ханты-Мансийск (32% за 4 400 рублей), Красная Поляна (30,2% за 7 500 рублей) и Нижневартовск (27,8% за 3 300 рублей), говорится в сообщении.
"Сегодняшний путешественник, будь то бизнесмен или турист, все чаще ищет в поездке не просто место для ночлега, а ощущение дома вдали от него. Именно поэтому апартаменты и апарт-отели выходят на первый план: они предлагают не только больше пространства и уюта, но и возможность готовить любимые блюда, собираться всей семьей или командой в общей гостиной", - объясняет руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.
Кроме того, в апартаментах гораздо удобнее останавливаться тем, кто путешествует с детьми, поскольку в них, как правило, есть кухонный уголок, стиральная машина, а площадь немного больше стандартного гостиничного номера, добавила она.
