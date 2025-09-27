Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне чаще всего бронируют апартаменты в Черногории - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250927/rossijane-862866568.html
Россияне чаще всего бронируют апартаменты в Черногории
Россияне чаще всего бронируют апартаменты в Черногории - 27.09.2025, ПРАЙМ
Россияне чаще всего бронируют апартаменты в Черногории
Россияне в текущем году за границей наиболее часто бронируют апартаменты и апарт-отели в Черногории: там они составляют 36,6% от всех отельных заказов по стране | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T07:40+0300
2025-09-27T07:40+0300
туризм
бизнес
россия
черногория
хорватия
кипр
елена шелехова
onetwotrip
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862866568.jpg?1758948049
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Россияне в текущем году за границей наиболее часто бронируют апартаменты и апарт-отели в Черногории: там они составляют 36,6% от всех отельных заказов по стране при цене примерно 2 800 рублей за ночь, сообщили РИА Новости в сервисе для бронирования путешествий OneTwoTrip. "За границей россияне чаще всего бронируют апартаменты и апарт-отели в Черногории: 36,6% от всех отельных заказов по стране оформлены в подобных объектах размещения; забронировать квартиру можно примерно за 2 800 рублей в сутки", - говорится в сообщении. На втором месте по бронированию апартаментов за границей оказалась Хорватия, где на апарт-отели приходится 25% бронирований со средней стоимостью номера 13 600 рублей в сутки. Кроме того, такого типа жилье за рубежом россияне выбирают на Кипре, в Греции, Польше, Венгрии, Малайзии, Марокко, а также в Румынии и Испании. По цене в этих странах получается от 7 тысяч рублей до 19 тысяч рублей. "Лидером среди российских направлений оказался Каспийск: 49,1% заказов в городе приходятся на апартаменты и апарт-отели, а средняя стоимость аренды составляет 5 600 рублей в сутки. Довольно часто такие объекты размещения бронируют также в Светлогорске (46,3%, 7 200 рублей в сутки) и Норильске (41,7%, 5 600 рублей в сутки)", - отмечается в сообщении. Также в десятку городов, где туристы предпочитают останавливаться в апартаментах, вошли Зеленоградск (39,1% заказов со стоимостью ночи 8 000 рублей), Новый Уренгой (34,4% за 3 800 рублей), Калининград (34,3% за 5 300 рублей), Новосибирск (32,4% за 4 100 рублей), Ханты-Мансийск (32% за 4 400 рублей), Красная Поляна (30,2% за 7 500 рублей) и Нижневартовск (27,8% за 3 300 рублей), говорится в сообщении. "Сегодняшний путешественник, будь то бизнесмен или турист, все чаще ищет в поездке не просто место для ночлега, а ощущение дома вдали от него. Именно поэтому апартаменты и апарт-отели выходят на первый план: они предлагают не только больше пространства и уюта, но и возможность готовить любимые блюда, собираться всей семьей или командой в общей гостиной", - объясняет руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова. Кроме того, в апартаментах гораздо удобнее останавливаться тем, кто путешествует с детьми, поскольку в них, как правило, есть кухонный уголок, стиральная машина, а площадь немного больше стандартного гостиничного номера, добавила она.
черногория
хорватия
кипр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, черногория, хорватия, кипр, елена шелехова, onetwotrip
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, ХОРВАТИЯ, КИПР, Елена Шелехова, OneTwoTrip
07:40 27.09.2025
 
Россияне чаще всего бронируют апартаменты в Черногории

OneTwoTrip: россияне чаще всего бронируют апартаменты в Черногории

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Россияне в текущем году за границей наиболее часто бронируют апартаменты и апарт-отели в Черногории: там они составляют 36,6% от всех отельных заказов по стране при цене примерно 2 800 рублей за ночь, сообщили РИА Новости в сервисе для бронирования путешествий OneTwoTrip.
"За границей россияне чаще всего бронируют апартаменты и апарт-отели в Черногории: 36,6% от всех отельных заказов по стране оформлены в подобных объектах размещения; забронировать квартиру можно примерно за 2 800 рублей в сутки", - говорится в сообщении.
На втором месте по бронированию апартаментов за границей оказалась Хорватия, где на апарт-отели приходится 25% бронирований со средней стоимостью номера 13 600 рублей в сутки. Кроме того, такого типа жилье за рубежом россияне выбирают на Кипре, в Греции, Польше, Венгрии, Малайзии, Марокко, а также в Румынии и Испании. По цене в этих странах получается от 7 тысяч рублей до 19 тысяч рублей.
"Лидером среди российских направлений оказался Каспийск: 49,1% заказов в городе приходятся на апартаменты и апарт-отели, а средняя стоимость аренды составляет 5 600 рублей в сутки. Довольно часто такие объекты размещения бронируют также в Светлогорске (46,3%, 7 200 рублей в сутки) и Норильске (41,7%, 5 600 рублей в сутки)", - отмечается в сообщении.
Также в десятку городов, где туристы предпочитают останавливаться в апартаментах, вошли Зеленоградск (39,1% заказов со стоимостью ночи 8 000 рублей), Новый Уренгой (34,4% за 3 800 рублей), Калининград (34,3% за 5 300 рублей), Новосибирск (32,4% за 4 100 рублей), Ханты-Мансийск (32% за 4 400 рублей), Красная Поляна (30,2% за 7 500 рублей) и Нижневартовск (27,8% за 3 300 рублей), говорится в сообщении.
"Сегодняшний путешественник, будь то бизнесмен или турист, все чаще ищет в поездке не просто место для ночлега, а ощущение дома вдали от него. Именно поэтому апартаменты и апарт-отели выходят на первый план: они предлагают не только больше пространства и уюта, но и возможность готовить любимые блюда, собираться всей семьей или командой в общей гостиной", - объясняет руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.
Кроме того, в апартаментах гораздо удобнее останавливаться тем, кто путешествует с детьми, поскольку в них, как правило, есть кухонный уголок, стиральная машина, а площадь немного больше стандартного гостиничного номера, добавила она.
 
ТуризмБизнесРОССИЯЧЕРНОГОРИЯХОРВАТИЯКИПРЕлена ШелеховаOneTwoTrip
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала