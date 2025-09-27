Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.09.2025
Кириенко рассказал об успехах "Росатома"
Кириенко рассказал об успехах "Росатома"
Кириенко рассказал об успехах "Росатома"
Госкорпорация "Росатом" стала абсолютным мировым лидером в атомной отрасли, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T18:22+0300
2025-09-27T18:22+0300
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" стала абсолютным мировым лидером в атомной отрасли, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Росатом" - абсолютный мировой лидер на сегодня, бесспорно это признают все наши коллеги в мире. Более 80% всех сооружаемых в третьих странах атомных реакторов – это сегодня "Росатом". Абсолютно первое место по количеству одновременно сооружаемых реакторов: 30 атомных блоков сооружает сегодня "Росатом" в России и за пределами Российской Федерации. Абсолютное мировое первенство", - сказал Кириенко журналистам в ходе просветительского марафона "Знание. Первые" общества "Знание". Он подчеркнул, что на "Мировую атомную неделю" в Москву приехали представители 118 стран. Международной марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
18:22 27.09.2025
 
Кириенко рассказал об успехах "Росатома"

Кириенко назвал «Росатом» абсолютным мировым лидером в атомной отрасли

© РИА Новости . Александр АстафьевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" стала абсолютным мировым лидером в атомной отрасли, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Росатом" - абсолютный мировой лидер на сегодня, бесспорно это признают все наши коллеги в мире. Более 80% всех сооружаемых в третьих странах атомных реакторов – это сегодня "Росатом". Абсолютно первое место по количеству одновременно сооружаемых реакторов: 30 атомных блоков сооружает сегодня "Росатом" в России и за пределами Российской Федерации. Абсолютное мировое первенство", - сказал Кириенко журналистам в ходе просветительского марафона "Знание. Первые" общества "Знание".
Он подчеркнул, что на "Мировую атомную неделю" в Москву приехали представители 118 стран.
Международной марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
РЖД и "Росатом" займутся созданием "грузового Uber"
РЖД и "Росатом" займутся созданием "грузового Uber"
